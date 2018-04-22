Babaannesini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Adana'da evinde ölü bulunan yaşlı kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan torunu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, yakınlarının iki gündür haber alamadığı 83 yaşındaki Elif Tül, 16 Nisan'da merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde evine giren polis ekipleri tarafından ölü bulundu.

Polis yaptığı incelemede, eve zorla girilmediğini, yaşlı kadının cebinde bulunan bin liranın alınmadığını ve boynunda bir çarşaf olduğunu tespit etti.

Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside Tül'ün çarşafla boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu yaşalı kadının torunu İ.C, babaannesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.