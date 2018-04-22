HABER

Babaannesini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 10:04 | Son Güncelleme

Babaannesini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Adana'da evinde ölü bulunan yaşlı kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan torunu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, yakınlarının iki gündür haber alamadığı 83 yaşındaki Elif Tül, 16 Nisan'da merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde evine giren polis ekipleri tarafından ölü bulundu.

Polis yaptığı incelemede, eve zorla girilmediğini, yaşlı kadının cebinde bulunan bin liranın alınmadığını ve boynunda bir çarşaf olduğunu tespit etti.

Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside Tül'ün çarşafla boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu yaşalı kadının torunu İ.C, babaannesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yok böyle olay! Sözleşmeli fuhuş rezaletiYok böyle olay! Sözleşmeli fuhuş rezaleti
‘İSD ittifakı CHP’yi geçiyor’ iddiası‘İSD ittifakı CHP’yi geçiyor’ iddiası
TIME'ın 'En etkili 100 kişi' listesinde Erdoğan ve Putin sürpriziTIME'ın 'En etkili 100 kişi' listesinde Erdoğan ve Putin sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana babaanne Elif Tül torun

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi

Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Çıplak videosu çıkan Ciciş Esra'dan bir açıklama daha

Çıplak videosu çıkan Ciciş Esra'dan bir açıklama daha

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Sayısal Loto sonuçları 21 Nisan: İstanbul'da 1 kişiye büyük ikramiye!

Sayısal Loto sonuçları 21 Nisan: İstanbul'da 1 kişiye büyük ikramiye!

Bedelli askerlik mi geliyor? Erken seçim kararı sonrası bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme

Bedelli askerlik mi geliyor? Erken seçim kararı sonrası bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme

Türkiye'den Arap dünyasına F-16'lı mesaj!

Türkiye'den Arap dünyasına F-16'lı mesaj!

FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi, kuruma nasıl sızdıklarını itiraf etti! Yalan makinesini kandırmışlar

FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi, kuruma nasıl sızdıklarını itiraf etti! Yalan makinesini kandırmışlar

Sarıyer'de ormanda yanmış ceset bulunmuştu! Küllerden çıkan şüphe

Sarıyer'de ormanda yanmış ceset bulunmuştu! Küllerden çıkan şüphe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.