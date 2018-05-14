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Babacan Holding'ten yüzde 20 indirim

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 14:55 | Son Güncelleme

Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Babacan: - "Tüm projelerimizi kapsayan kampanya aracılığıyla, yüzde 20 indirim ayrıcalığı sağlıyoruz. Yatırımcılarımız hiç peşinat ödemeden, yüzde 0,98'lik faiz oranı ve yüzde 20 indirimle, bütçelerini zorlamadan konut sahibi olabilecek"

İSTANBUL (AA) - Babacan Holding, tüm projelerinde, sıfır peşinat tutarı ve yüzde 0,98'lik faizle uyguladığı yüzde 20 indirim sunuyor.

Babacan Holding'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, sektöre kazandırılan yeni uygulamaları destekleyen bir kampanya hazırladı.

Satışta olan tüm projeler için hazırlanan kampanyada, sıfır peşinat ve yüzde 0,98'lik faiz oranıyla yüzde 20 indirim uygulanıyor.

- "Sadece proje değil, çözüm üreterek sektöre örnek oluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, Babacan Holding olarak hazırladıkları kampanyalar aracılığıyla yatırımcıların konut sahibi olmalarını kolaylaştırmak yönünde adımlar attıklarını belirterek, hükümetin konut sektörünü canlandırmak adına sunduğu teşvikleri yeni kampanyalarıyla desteklediklerini vurguladı.

Bu kapsamda İmar Barışı uygulamasıyla sektöre kazandırılan KDV ve tapu harcı indirimlerinin ardından bankaların kredi faizlerini indirmesi yönünde atılan dev adımları sevinçle karşıladıklarını aktaran Babacan, şunları kaydetti:

"Babacan Holding olarak sadece proje üreten değil aynı zamanda yatırımcılarımızın konut sahibi olmasına yönelik de çözüm üreten bir şirketiz. Bu kapsamda oluşturduğumuz kampanyalarla da sektöre örnek oluyoruz. Hükümetimizin sektörümüze kazandırdığı uygulamalar karşısında biz de elimizi taşın altına koymak istedik.

Tüm projelerimizi kapsayan kampanya aracılığıyla, yüzde 20 indirim ayrıcalığı sağlıyoruz. Yatırımcılarımız hiç peşinat ödemeden, yüzde 0,98'lik faiz oranı ve yüzde 20 indirimle, bütçelerini zorlamadan konut sahibi olabilecek. Bu girişimimiz sayesinde sektöre örnek olarak diğer şirketlerin de hükümetimizin attığı adımları destekleyen türden önemli girişimlerde bulunacağına inanıyoruz."

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Babacan Holding Mehmet Babacan

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