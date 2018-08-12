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Babadağ bayramda da "adrenalin tutkunları"nı ağırlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 11:53 | Son Güncelleme

Her yıl çok sayıda macera tutkununun atlayış yaptığı 1965 rakımlı Babadağ, Kurban Bayramı tatilinde macera tutkunu yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak - Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akçay: - "Şu anda yamaç paraşütüne aşırı bir ilgi var. Bayram tatilinde de büyük bir yoğunluk bekliyoruz. Tatilcilerin uçuş için en az iki gün önceden rezervasyon yaptırmalarını istiyoruz"

ALİ RIZA AKKIR - Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, Kurban Bayramı tatilinde adrenalin tutkunu misafirlerini ağırlayacak.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste yamaç paraşütüyle adrenalin dolu müthiş bir manzara keyfi yaşatıyor.

Adrenalin tutkunu tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar geçiriyor.

Her yıl on binlerce macera tutkununun atlayış yaptığı Babadağ, Kurban Bayramı tatilinde de macera tutkunu yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Babadağ'ın rüzgarın geliş yönüne göre her zaman uçuş yapılabilen 4 pistiyle misafirlerini beklediğini söyledi.

- Ölüdeniz’in eşsiz manzarası

Babadağ'ın dünyanın en iyi yamaç paraşütü yapılabilen noktalarından biri olduğunu vurgulayan Akçay, "Kalkışın ardından 20 dakika ile yarım saat arasında havada süzülerek Ölüdeniz'e iniş yapıyoruz. Ölüdeniz'in gökyüzünden muhteşem bir manzarası var." ifadesini kullandı.

Akçay, sezondaki talepten memnun olduklarını, bölgedeki otellerin de neredeyse yüzde 100 dolu olduğunu bildirdi.

Uçuş güvenliği için her türlü önlemin alındığına işaret eden Akçay, şöyle devam etti:

"Şu anda yamaç paraşütüne aşırı ilgi var. Bayram tatilinde de büyük bir yoğunluk bekliyoruz. Tatilcilerin uçuş için en az iki gün önceden rezervasyon yaptırmalarını istiyoruz. Ekim ayı sonuna kadar uçuş sayısının 150 bine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bir pilot günlük 3 ile 5 uçuş yapıyor. Uçuş güvenliği dolayısıyla hiçbir pilot 5'ten fazla uçuş yapamıyor. Uçuş yapmayı düşünenlerin aklında en küçük bir korku olmasın."

- Yamaç paraşütüne Çinli ve İngiliz ilgisi

Akçay, bu yıl yerlilerin yanı sıra yabancılar arasında özellikle Çinli ve İngiliz turistlerin yamaç paraşütüne ilgi gösterdiğini belirtti. Yamaç paraşütü yapan herkesin memnun ayrıldığını vurgulayan Akçay, herkesi uçmaya davet etti.

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