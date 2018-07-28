Babadan miras beyaz önlüğüyle içli köfte satıyor

İSTANBUL (AA) - EMİN İLERİ - KAAN BURAK ŞEN - 80'li yıllarda göçtüğü İstanbul'da eşinin yaptığı içli köfteleri, hiç çıkarmadığı kravatı ve beyaz önlüğüyle müşterilerine sunan ve zamanla kentin sembol isimlerinden biri haline gelen "Ali Baba"nın oğlu Mustafa Topçuoğlu, babasından devraldığı işi büyük bir gururla sürdürüyor.

Mustafa Topçuoğlu, Beyoğlu İstiklal Caddesi’ne damak tadı tutkunlarının yakından bildiği "Sabırtaşı İçli Köfte" seyyar büfesi ve lokantasının hikayesini AA'ya anlattı.

Babası Ali Topçuoğlu'nun 1987 yılına kadar Kahramanmaraş'ta toptancılık yaptığını ancak iflas edince İstanbul'a göçme kararı aldığını belirten Mustafa Topçuoğlu, ailesinin İstiklal Caddesi'ndeki bir otele yerleştiğini söyledi.

Babasının annesinin yaptığı içli köfteleri ilk olarak Gaziosmanpaşa'da satmaya başladığını ifade eden Topçuoğlu, daha sonra İstiklal Caddesi'nde işi sürdürmeye karar verdiklerini belirtti.

Topçuoğlu, bir süre sonra babasının İstiklal Caddesi’nde dükkan kiraladığını anlatarak, babasının 20 yıl içli köfte satıp iflas ettiği dönemdeki borçlarını ödediğini dile getirdi.