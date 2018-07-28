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Babadan miras beyaz önlüğüyle içli köfte satıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 11:25 | Son Güncelleme

Eşinin yaptığı içli köfteleri satarak ailesinin geçimini sağlayan ve zamanla Beyoğlu'nun sembol isimlerinden biri haline gelen "Ali Baba"nın oğlu Mustafa Topçuoğlu, babasından miras kalan işini seyyar büfesinde ve lokantada sürdürüyor - Mustafa Topçuoğlu: - "Beyaz önlüğü hiç giymezdim. Utanırdım, çekinirdim önceleri. Babam rahmetli olduktan sonra da ilk işim utandığım bu beyaz önlüğü dolaptan alıp giymek oldu. O gündür bu gündür önlüğü gururla taşıyorum. Çünkü babamı yaşıyorum, onun mirasını devam ettiriyorum"

İSTANBUL (AA) - EMİN İLERİ - KAAN BURAK ŞEN - 80'li yıllarda göçtüğü İstanbul'da eşinin yaptığı içli köfteleri, hiç çıkarmadığı kravatı ve beyaz önlüğüyle müşterilerine sunan ve zamanla kentin sembol isimlerinden biri haline gelen "Ali Baba"nın oğlu Mustafa Topçuoğlu, babasından devraldığı işi büyük bir gururla sürdürüyor.

Mustafa Topçuoğlu, Beyoğlu İstiklal Caddesi’ne damak tadı tutkunlarının yakından bildiği "Sabırtaşı İçli Köfte" seyyar büfesi ve lokantasının hikayesini AA'ya anlattı.

Babası Ali Topçuoğlu'nun 1987 yılına kadar Kahramanmaraş'ta toptancılık yaptığını ancak iflas edince İstanbul'a göçme kararı aldığını belirten Mustafa Topçuoğlu, ailesinin İstiklal Caddesi'ndeki bir otele yerleştiğini söyledi.

Babasının annesinin yaptığı içli köfteleri ilk olarak Gaziosmanpaşa'da satmaya başladığını ifade eden Topçuoğlu, daha sonra İstiklal Caddesi'nde işi sürdürmeye karar verdiklerini belirtti.

Topçuoğlu, bir süre sonra babasının İstiklal Caddesi’nde dükkan kiraladığını anlatarak, babasının 20 yıl içli köfte satıp iflas ettiği dönemdeki borçlarını ödediğini dile getirdi.

Babasının "Ali Baba" olarak tanındığını aktaran Topçuoğlu, şöyle devam etti:

"Babam beyaz önlüğünü hiç çıkartmazdı üzerinden. Kravatını hiç çıkartmazdı. Çünkü babamda bir iş disiplini vardı. 'Müşteriye saygı, temizlik, hijyen.' derdi. Onun üzerindeki bu önlük hiç çıkmadı. Herkes babamı beyaz önlüğüyle tanırdı İstiklal Caddesi'nde. 2009 yılında babam rahmetli oldu. Rahmetli olunca da ben dedim ki 'Bu mesleğin devam etmesi lazım.' Beyaz önlüğü hiç giymezdim. Utanırdım, çekinirdim önceleri. Babam rahmetli olduktan sonra da ilk işim utandığım bu beyaz önlüğü dolaptan alıp giymek oldu. O gündür bu gündür önlüğü gururla taşıyorum. Çünkü babamı yaşıyorum, onun mirasını devam ettiriyorum."

Sabırtaşı'nın sokak lezzeti olarak Beyoğlu’nun simgelerinden biri olduğunu belirten Topçuoğlu, "Kahramanmaraş'ı da yansıtıyoruz. Kahramanmaraşımızın kültürünü burada yaşatıyoruz. Buradaki insanlara sunuyoruz. Dükkanımızda da ayrıca Kahramanmaraş yemekleri yapıyoruz." diye konuştu.

Üniversitelerde girişimcilik hikayesi olarak babasının yaşamının anlatıldığını söyleyen Mustafa Topçuoğlu, "Nerede bir festival olsa, etkinlik olsa beni çağırırlar. Ben üniversitelere gidiyorum. Girişimcilik hikayesi olarak hayatımızı anlatıyorum." ifadelerini kullandı.

Topçuoğlu, babasının ve kendisinin hikayesini "Sabırtaşı-Beyoğlu’nda Bir Bey Oğlu" ismini verdiği bir kitapta kaleme aldığını da dile getirdi.

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