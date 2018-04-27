HABER

Babaeski'de silahlı kavga: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 18:07 | Son Güncelleme

İki grup arasında çıkan kavgada 9 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Osman Paşa Mahallesi Kümeevler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı.

Av tüfeği, silah, bıçak ve sopa kullanıldığı belirtilen kavgada 9 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Babaeski Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralılardan 3'ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis şüpheli 7 kişiyi gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MHP'den istifa etmişti! İlk açıklama geldiMHP'den istifa etmişti! İlk açıklama geldi
İstanbul'da şok baskın! Çok sayıda gözaltı varİstanbul'da şok baskın! Çok sayıda gözaltı var
İşte HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı İşte HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iki grup kavga şüpheli

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

Zahmeti az getirisi yüksek

Zahmeti az getirisi yüksek

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçimleri hakkında açıklama

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçimleri hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

İstanbul'da arı paniği! Kadıköy'den sonra Mecidiyeköy'ü de istila ettiler!

İstanbul'da arı paniği! Kadıköy'den sonra Mecidiyeköy'ü de istila ettiler!

İbrahim Tatlıses'in başvurusu İl Başkanlığı’na yapıldı

İbrahim Tatlıses'in başvurusu İl Başkanlığı’na yapıldı

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur tutuklandı

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur tutuklandı

Hatay'da askerleri ziyaretleri günlerce konuşulan ünlülerden Afrin Türküsü'nün klibi

Hatay'da askerleri ziyaretleri günlerce konuşulan ünlülerden Afrin Türküsü'nün klibi

İstanbul'da ilginç kaza! Minibüs şoförü bile ne olduğunu anlamadı

İstanbul'da ilginç kaza! Minibüs şoförü bile ne olduğunu anlamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.