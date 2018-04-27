Babaeski'de silahlı kavga: 9 yaralı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Osman Paşa Mahallesi Kümeevler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı.

Av tüfeği, silah, bıçak ve sopa kullanıldığı belirtilen kavgada 9 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Babaeski Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralılardan 3'ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis şüpheli 7 kişiyi gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

