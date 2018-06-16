Babalar Günü hediyesi karaciğeri oldu

Babasıyla kan grubu aynı olan Akmermer'in yapılan tetkiklerinde nakil için bir engelinin olmadığı belirlendi.

Hastanede tedavi altına alınan babasının durumuna çok üzülen 28 yaşındaki oğlu Zülfikar Akmermer, Pamukale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesinden diplomasını almasına iki ay kala babasının tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Bölümüne başvurarak babasına organ bağışında bulunmak istedi.

Akmermer'e kadavradan uygun karaciğer bulunamayınca sağlık durumu da her geçen gün kötüleşmeye başladı.

Doktorların yaptıkları tetkikler de siroz teşhisi konulan Akmermer, organ nakil listesine yazıldı.

Akmermer'in karaciğerinden alınan doku başarılı bir ameliyatla babasına nakledildi.

- "Benim için en büyük Babalar Günü hediyesi oldu"

Mehmet Akmermer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu sayesinde ikinci bir hayata "merhaba" dediğini söyledi.

Oğlunun kendisine "baba sana karaciğerimi vermek istiyorum." dediği günü hayatı boyunca unutamayacağını belirten Akmermer, "Oğlumun böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmezdi. Acayip bir duygu, kelimelerle anlatamam. Benim için en büyük Babalar Günü hediyesi oldu. Baba-oğul iken karaciğer kardeşi olduk." dedi.

Akmermer, ameliyattan sonra hızla sağlığına kavuştuğunu, ne kadar teşekkür etse oğlunun hakkını ödeyemeyeceğini ifade etti.

- "Babamın yine ihtiyacı olsa yine organımı veririm"

Zülfikar Akmermer ise yıllardır babasının yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ailecek çok zor günler yaşadıklarını ifade etti.

Türkiye'de kadavradan yapılan organ bağışının azlığı nedeniyle son çare olarak kendisinin babasına karaciğerinden bir parça verme kararı aldığını dile getiren Akmermer, şunları kaydetti: