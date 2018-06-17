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Babalar günü mesajları 2018: En güzel, kısa, uzun, güncel resimli Babalar Günü mesajları

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 09:18 | Son Güncelleme

Babalar Günü mesajları sizler için haberimde. 17 Haziran Pazar Babalar Günü için aradığınız, ona güzel bir süpriz hazırlamak istediğimiz babalarımız için seçilmiş güncel kısa mesajlar, anlamlı sözleri derledik. Bazılarımızın hasretini çektiği bu özel günde hayatımızda çok önemli yere sahip, kahramanımız dediğimiz babalarımıza bir gün dahi olsa mutlu etmek istiyoruz. Onları, hediyeler ile sevindirirken Babalar Günü mesajları ile sevindirin. İşte en güzel, özel, anlamlı Babalar Günü mesajları 2018

Babalar günü mesajları 2018: En güzel, kısa, uzun, güncel resimli Babalar Günü mesajları

Babalar Günü kutlu olsun. 2018 Babalar Günü için hediyelerimiz hazır ve şimdi sıra Babalar Günü mesajlarında. Bugün, bize her daim kol kanat geren, sevgisini eksik etmeyen, kahramanlarımız babalarımız için özel bir gün. Babalar Günü'nde babalarını hasretle ananlar olduğu gibi onlar için hediyeler hazırlayıp Babalar Günü mesajları arıyoruz. Sayfamızda en özel Babalar Günü mesajları hazırladık. Sizler için derlediğimiz güncel Babalar Günü mesajları ile onları mutlu edebilirsiniz. Sosyal medyadan paylaşabilmeniz için resimli Babalar Günü mesajları da haberimizde. İşte ister kısa, ister uzun en güzel Babalar Günü mesajları resimli 2018...

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlandı. 1924 yılında ABD Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmedi. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımladı. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edildi.

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2018

Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam… Babalar günün kutlu olsun.

Benzemez hiçbir şeye bu sevgi. Ne şiir yeter anlatmaya, ne yürek yeter bunu sığdırmaya. Babalar günün kutlu olsun babam…

Ailemizin yıkılmaz direği babamıza sevgilerimizle…

Huzur ve dert ortağım babalar günün kutlu olsun.
Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum baba…

Ailemin reisi, büyük aşkım. Babalar günün kutlu olsun.

Sevgili babacığım gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgiler.

Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

Biricik babama sevgilerimle!… Babalar günün kutlu olsun.

Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim sevgili babam…

Canım babam!… Seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun babacım.

Evimizin güneşi bir tanecik babacığıma kucak dolusu sevgiyle… Canım babacığım, sen bizim herşeyimizsin. Babalar günün kutlu olsun bir tanecik babacık.

İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun…

Evimizin yakışıklısı… Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni hergün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim herşeyimizsin. Babalar günün kutlu olsun. Ailen.

Mesafeler ne kadar uzun olursa olsun sevgisini her zaman üzerimde hissettiğim dün de bugün de yarın da hep yüreğim kadar yakınımda olan babacığım seni çok seviyorum.

Sevgili babacığım gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgiler.

Babam olduğun için mutluyum, sahip olduğum en iyi arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacığım.

Benzemez hiçbir şeye bu sevgi. Ne şiir yeter anlatmaya, ne yürek yeter bunu sığdırmaya. Babalar günün kutlu olsun babam…

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Ailemizin yıkılmaz direği babamıza sevgilerimizle…

babalar günü mesajları 2018

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Babalar günü kutlu olsun.

Huzur ve dert ortağım babalar günün kutlu olsun.
Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum baba…

Ailemin reisi, büyük aşkım. Babalar günün kutlu olsun.

Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

Biricik babama sevgilerimle!… Babalar günün kutlu olsun.

Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim sevgili babam…

Canım babam!…Seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun babacım.

Evimizin güneşi bir tanecik babacığıma kucak dolusu sevgiyle… Canım babacığım, sen bizim herşeyimizsin. Babalar günün kutlu olsun bir tanecik babacık.

İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun…

Ailemin reisi, büyük aşkım. Medarı iftiharım sevgilim herşeyim! Babalar günün kutlu olsun.

Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyiki varsın, Babalar günün kutlu olsun.

Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla… Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.

babalar günü mesajları 2018

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Biricik babamsın. Seni çok seviyorum.

Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.

Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

Evimizin yakışıklısı… Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni hergün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim herşeyimizsin. Babalar günün kutlu olsun.

Babam olduğun için çok mutluyum, sahip olduğum en iyi baba ve arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacım.

Dün, bugün ve yarın.. daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi.. Babacığım babalar günün kutlu olsun.

İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.

RESİMLİ BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

babalar günü mesajları 2018

babalar günü mesajları 2018

babalar günü mesajları 2018

babalar günü mesajları 2018

babalar günü mesajları 2018

babalar günü mesajları 2018

babalar günü mesajları 2018

babalar günü mesajları 2018

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