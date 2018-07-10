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Babaların, tren kazasında kaybettikleri kızlarına vedası yürek burktu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 16:02 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakındaki meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 24 kişiden Sena Köse (16), Özge Nur Dikmen (23) ve kız kardeşi Gülce Dikmen (13) memleketleri Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Engin ÖZMEN- Can EROK- İdris TİFTİKCİ- Yılmaz BEZGİN/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakındaki meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 24 kişiden Sena Köse (16), Özge Nur Dikmen (23) ve kız kardeşi Gülce Dikmen (13) memleketleri Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Gürkan Köse, cenaze namazının kılındığı camide kızı Sena'nın tabutuna başını yaslayıp gözyaşı dökerken, ayakta durmakta güçlük çeken Özge Nur ve Gülce Dikmen babası Erdinç Dikmen ise gözyaşlarına boğuldu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oturan Marmara Üniversitesi Matematik öğretmenliği mezunu Özge Nur, orta okul öğrencisi kız kardeşi Gülce Dikmen ile birlikte önceki yakınlarının düğünü için Edirne'nin Uzunköprü ilçesine geldi. Kuzeni olan Sena Köse ile birlikte düğüne giden Dikmen kardeşler geceyi Uzunköprü'de geçirirken, bir gün sonra trenle Çerkezköy'e dönmek istedi. Kuzenleriyle Çerkezköy'e gitmek isteyen Sena Köse'de annesi Aysun Köse'yi güçlükle ikna ederek trene bitti. Uzunköprü- Halkalı treninin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında devrilmesi sonucu Özge Nur, Gülce ve kuzen Sena Köse hayatını kaybetti. Kızların cansız bedenleri sabaha karşı yapılan çalışmaların ardından vagonların altından çıkarıldı.

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Özge Nur, Gülce Dikmen ve Sana Köse'nin cenazeleri memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesine getirildi. Evlerinin önündeki duaların ardından genç kızların cenazeleri Boşnak Camii'ne götürüldü. Tabutlarına tülbent ise bağlandı. Cenazeye genç kızların okul arkadaşlarının yanı sıra yakınları ve dostları katıldı. Edirne Valisi Günay Özdemir, CHP Edirne milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu ve Erdin Bircan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen ve halk katıldı.

BABALARIN VEDASI

Kızının tabutu başına gelen Gürkan Köse sandalye oturup kafasını kızının isminin yazdığı tarafa yaslayıp dakikalarca gözyaşı dökerek, 'canım kızım' sözleriyle veda etti. Özge Nur ve Gülce Dikmen'in babası Erdinç, amcası Murat Dikmen ise ayakta durmakta güçlük çekti. Yakınları tarafından sandalyeye oturtulan Erdinç ve Murat Dikmen, taziyeleri gözyaşlarıyla kabul etti. Anneler Aysun Köse ile Funda Dikmen, sağlık ekiplerinin kontrolünde evde gözetim altında tutuldu. Cenazeye genç kızların okul arkadaşları da siyah tişörtleriyle katılarak gözyaşı döktü.

Cenazeye katılan bahçeye sığmazken, kalabalık yol üzerinde namaza katıldı. Boşnak Camii'nde ayrı ayrı cenaze namazları kılınan Özge Nur, kız kardeşi Gülce ve kuzen Sena Köse, aynı araçta götürüldüğü Şehir Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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