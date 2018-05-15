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"Babamın İşaretleri" resim sergisi Berlin'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 11:55 | Son Güncelleme

"Babamın İşaretleri" resim sergisi Berlin'de

BERLİN (AA) - Ressam Begüm Gücük'ün "Babamın İşaretleri" sergisi Berlin'de açıldı.

Doğuş Üniversitesi'nde akademisyen olan ressam Gücük, büyükelçi olan ve 2016 yılında hayatını kaybeden babası Mehmet Tuğrul Gücük'ün anısına yaptığı ve "Babamın İşaretleri" adıyla topladığı resimleri Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Fuaye Alanı'nda sergiledi.

Serginin açılışında konuşan Gücük, Berlin doğumlu olduğuna işaret ederek, babasının diplomat kariyerinden dolayı hayatının ilk dönemlerinin burada şekillendiğini söyledi.

20 tablodan oluşan sergide babasının kaybından sonra yaşadığı duygusal süreci anlatmak istediğini vurgulayan Gücük, ''Bunu yapmamın sebebi ise deneyimlerimi ve duygularımı bütün açıklığıyla paylaşmak, anlaşılmak ve onunla görsellerimin içinde konuşabilmekti. Hikayemde babamı bir kelebek olarak sembolize ettim. Varlığın bir kelebek ömrü kadar kısa olması ve ömrün değerinin elimizden uçup gidene kadar tam olarak fark edilmemesinden dolayı kelebeği seçtim.” diye konuştu.

Sanatçı 20 eserin her birinde kara kalem, iğneli mürekkep, akrilik ve ipek baskı kullandığını dile getirdi.

Öte yandan Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da beraber çalışma fırsatı bulduğu merhum Tuğrul Gücük'ün koridor sicili mükemmel olan bir diplomat olduğunu söyledi.

Aydın, merhum büyükelçi Gücük'ün kıymetli izler ve hatıralar bırakmış olduğu Berlin'de böyle bir serginin açılışını yapmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, ''Sayın Begüm Gücük'ün de babasının vefatından sonra yaşadığı ve bir dizi şeklinde aktardığı deneyimin her aşamasında bu izleri derin bir sanatçı duyarlılığıyla eserlerine yansıtmış olduğunu görüyorum” dedi.

Serginin açılışına Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi Eckart Cuntz, elçi müsteşar Ufuk Gezer, Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik ve çok sayıda davetli katıldı.

"Babamın İşaretleri" sergisi 14 Haziran'a kadar açık kalacak.

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Almanya Begüm Gücük Berlin resim sergisi

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