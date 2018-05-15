"Babamın İşaretleri" resim sergisi Berlin'de

BERLİN (AA) - Ressam Begüm Gücük'ün "Babamın İşaretleri" sergisi Berlin'de açıldı.

Doğuş Üniversitesi'nde akademisyen olan ressam Gücük, büyükelçi olan ve 2016 yılında hayatını kaybeden babası Mehmet Tuğrul Gücük'ün anısına yaptığı ve "Babamın İşaretleri" adıyla topladığı resimleri Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Fuaye Alanı'nda sergiledi.

Serginin açılışında konuşan Gücük, Berlin doğumlu olduğuna işaret ederek, babasının diplomat kariyerinden dolayı hayatının ilk dönemlerinin burada şekillendiğini söyledi.

20 tablodan oluşan sergide babasının kaybından sonra yaşadığı duygusal süreci anlatmak istediğini vurgulayan Gücük, ''Bunu yapmamın sebebi ise deneyimlerimi ve duygularımı bütün açıklığıyla paylaşmak, anlaşılmak ve onunla görsellerimin içinde konuşabilmekti. Hikayemde babamı bir kelebek olarak sembolize ettim. Varlığın bir kelebek ömrü kadar kısa olması ve ömrün değerinin elimizden uçup gidene kadar tam olarak fark edilmemesinden dolayı kelebeği seçtim.” diye konuştu.

Sanatçı 20 eserin her birinde kara kalem, iğneli mürekkep, akrilik ve ipek baskı kullandığını dile getirdi.