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Babaocağı'nın 60 yıllık ulaşım sorunu çözülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 16:20 | Son Güncelleme

Tunceli'ye bağlı Babaocağı köyünün ulaşım sorunu, Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla başlatılan köprünün hizmete girmesiyle çözüme kavuşacak - Vali Sonel: "Köprünün tamamlanmasıyla 35 kilometrelik yol 3 kilometreye inecek ve köylülerimiz şehre daha kolay ulaşacak. 71 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde yapılacak köprümüzün maliyeti, 1 milyon 500 bin lira olup bu konuda bize destek sunan Cumhurbaşkanımıza, köylülerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz"

TUNCELİ (AA) - Tunceli merkeze bağlı Babaocağı köyünün 60 yıldır yaşadığı ulaşım sorunu, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in devreye girmesiyle çözülecek.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, köylerine ulaşım sağlayan asma köprünün yıkılmasıyla 3 kilometrelik mesafeye, 35 kilometre katederek ulaşabilen köy sakinleri, yaşadıkları sıkıntıları Vali Sonel'e aktardı. Köylüleri dinleyen Sonel, sorunun çözülmesi için çalışma başlatılması talimatı verdi ve Babaocağı köyüne ulaşımı sağlayacak 71 metre uzunluğunda, çift şeritli köprünün temeli, törenle atıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Sonel, şunları kaydetti:

"Köylülerimizin bir sıkıntısını daha çözüyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Babaocağı köylülerimizin yıllardır yaşadığı ulaşım sorunu, yapılacak köprü ile son bulacak inşallah. Köprünün tamamlanmasıyla 35 kilometrelik yol 3 kilometreye inecek ve köylülerimiz şehre daha kolay ulaşacak. 71 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde yapılacak köprümüzün maliyeti, 1 milyon 500 bin lira olup bu konuda bize destek sunan Cumhurbaşkanımıza, köylülerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Tuncelimize hayırlı olsun."

Babaocağı Köyü Muhtarı Veli Yoslun ise, "Özellikle cenazemiz ve hastamız olduğunda büyük sıkıntı yaşıyorduk. Uzun yıllardır bu sorunumuz var. Ulaşım anlamında ciddi problem yaşıyorduk. Köprünün yapılması sadece Babaocağı köyünü değil aynı güzergahta olan 10 köyü daha rahatlatacak. Köprümüzün yapımına başlanmasında sağladığı destekleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Valimiz Tuncay Sonel'e tüm köylülerimiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Babaocağı Köyü eski muhtarı Kamer Dündar da şu değerlendirmede bulundu:

"60 yıldır bu çileyi çekiyoruz. Bugüne kadar gelen bir sorun, Sayın Valimiz yaptırıyor. Büyük bir hizmet köyümüz için. O köprüden her geçtiğimizde Vali beye teşekkür edeceğiz. Allah razı olsun, Düzgün Baba yardımcısı olsun. Tunceli ile ilgilendi. Tunceli düzene girdi. Herkes kendisinden memnun."

Temel atma törenine, Sonel'in yanı sıra Tunceli Jandarma Bölge Komutan Vekili Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Feridun Bircan, Vali Yardımcısı Akın Zor, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, AK Parti İl Başkanı Fatih Tek, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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