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Babası, amcası ve ağabeyi bir olup hayatını karattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 11:29 | Son Güncelleme

13 yaşındaki A.Ş. adlı kıza cinsel istismarda bulundukları suçlamasıyla tutuklu yargılanan babası, amcası ve ağabeyine ceza yağdı. Küçük kızın babası ve amcası 30'ar yıl, ağabeyi ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Babası, amcası ve ağabeyi bir olup hayatını karattı

Çorum merkeze bağlı Büyükdüvenci beldesinde, A.Ş. adlı kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla babası, amcası ve ağabeyi gözaltına alındı. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Haklarında Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 2015 yılı Ekim ayında meydana gelen olayla ilgili davada karar çıktı. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda A.Ş.’nin iki aylık hamileyken yapılan DNA testinde bebeğin baba O.Ş.’den olduğu tespit edildi. DNA testinin ardından kızın da talebi doğrultusunda gebeliğin sonlandırılmasına karar verildi.

Olayın ardından A.Ş, devlet koruması altına alındı. Duruşmada, anne G.Ş. oğlundan şikayetçi olmazken, eşinden ve kayınbiraderinden şikayetçi olduğunu belirtti. Son kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, baba O.Ş. ve amca M.Ş.’ye 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30’ar yıl, ağabey A.Ş.’ye de 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. Tutuklu sanık A.Ş., cezaevinde kaldığı süre ve yaşının 18'den küçük olması nedeniyle tahliye edildi.

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Çorum istismar

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
hayvan olmak istiyorum yılan olur çayan olur bok böcüğü olabilirim ama bunlar insansa ben insan olmayım yaaa olmayım.
allah bildigi gibi yapsin sizi insan olamazsiniz gittigimiz yerde ins gerekeni yaparlar
Ne ceza verip bosuna yer teskil ettiriyorsunuz bu serefsiz soysuzlara. Hadım edin baglayın zincirle bir yere gelen gecen de olmayan yuzlerine tükürsün. ibret olur hem herkese.
bunlar ne biçim yaratık yahu nasıl bir pisliktir bunlara 30 ar yıl değil ömür boyu ağırlaştırılmış ceza gerek abi de serbestmiş bence ona da iyi bir ceza gerek
Ic anadoluyu mercek altina almak lazim, insanlar örf ve adet baskisindan yilmis ve sapikliklara baslamis,
ağbifen şikayetçi olmamak nedemek ? o neden az ceza aldı hangi akla hizmet yazık günah ya ülkenin grlrceğini çalın çırpın tecavüz edin anca vah memleketim vah
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