Babası madende ölen Elif, kamuda istihdam hakkından yararlanmak istiyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda geçen Mart'ta kabul edilen yasa tasarısı ile 10 Haziran 2003 tarihi ile 13 Mayıs 2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yeraltı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilmelerine imkan sağlandı. 13 Mayıs 2014'teki Soma faciasında hayatını kaybeden 301 madencinin ardından çıkan yasadan, babası Mehmet Aygün'ü 14 Mayıs 2014'te kaçak ocaktaki göçükte kaybeden Elif Aygün yararlanamadı.

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta emekli olmasına rağmen 2 kızını okutabilmek için girdiği kaçak kömür ocağında, 14 Mayıs 2014'te meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Mehmet Aygün'ün (40) kızı Elif Aygün (22), bu yıl üniversiteden mezun oldu. Elif Aygün, kömür madenlerinde meydana gelen iş kazalarında ölen sigortalıların yakınlarına tanınan kamuda istihdam hakkının, 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 tarihleri arasında hayatını kaybedenlerin yakınlarını kapsamasının kendilerini çok üzdüğünü söyleyerek, "Devletimiz aileler mağdur olduğu için bu yasayı çıkartıyor. Ben de bu yasadan yararlanmak istiyorum" dedi.

Kendi doğum gününde babasını kaybeden Elif Aygün, onun bitirmesini görmeyi çok istediği üniversiteden bu yıl mezun oldu. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü tam burslu olarak bitiren Elif Aygün, diplomasını çok sevdiği babası için aldı. Elif Aygün'ün kardeşi Gülşah Aygün ise İstanbul Üsküdar Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Gebelik Bölümü'nde yüzde 50 burslu olarak eğitimine devam ediyor.

'SOMA İÇİN AĞLARKEN 1 GÜN SONRA BABAM İÇİN AĞLADIM'

Babasının emekli olduktan sonra kaçak ocağa kendilerini okutmak için girdiğini söyleyen Elif Aygün, yasadan 1 gün farkla yararlanamadıklarını öğrenince şoke olduklarını söyledi. Kendileri gibi birçok mağdurun bulunduğunu belirten Elif Aygün, "Babamı 14 Mayıs 2014'te kaybettim. Ruhsatsız kömür ocağında hayatını kaybetti. Soma faciasından 1 gün sonra kaza oldu. Dava açtık. Şu an Yargıtay'da davamız. Soma'da hayatını kaybedenlerin yakınlarının istihdamına yönelik bir kişiye memuriyet hakkı tanındı. Bu yasa 2003 ile 13 Mayıs 2014 tarihini alıyor. Benim de babam vefat etti. Soma'dakilere verilen şans bana niye verilmedi. Benim babamda mı 1 gün önce ölseydi? Bunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Benim gibi birçok kişi mağdur. Bir hak veriliyorsa niye bizi ayırıyorlar? Arada 1 gün bile yok. Saat farkı var sadece. Ben bu haktan yararlanmak istiyorum. Biz aile olarak 4 yıldır çok zor günler geçirdik. Burslu olarak özel üniversitede okudum. Bu yıl mezun oldum. Soma'da facia olunca akşam evde ben ağladım. Bir gün sonra ise kendi babam için ağladım. Devletimiz aileler mağdur olduğu için bu yasayı çıkartıyor. Ben de bu yasadan yararlanmak istiyorum. Babam bizi okutmak için maden ocağına girdi. Tek derdi mezuniyetimi görmekti. Emekli olduktan sonra iki kızını okutmak için çalıştı. Ben de alnımın akıyla okulumu bitirdim. Kepimi attım ama babam orada yoktu. Bunun burukluğunu hep içimde hissediyorum" diye konuştu.

