Babasına bombalı paket gönderen kişinin davasında karar

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de, babasına ait firmaya bombalı paket göndererek, babası ve 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan Alican Kurdaş'a 35 yıl hapis cezası verildi.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Alican Kurdaş ile taraf avukatları katıldı. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nı temsilen bir avukat da duruşmada hazır bulundu.

Son savunması sorulan sanık Alican Kurdaş, yaklaşık 2 yıldır cezaevinde olduğunu belirterek, "Pişmanlık duymadığım bir gün bile olmadı. Ben hayatım boyunca kimseye zarar vermedim. Benim amacım zarar vermek değildi. Ben el yapımı ufak bir patlayıcı yaptığımı düşünüyordum. Lakin sonuç öyle olmadı. Öldürmek isteseydim babamı çok rahat öldürebilirdim. Amacım öldürmek değildi. Sonuç istediğimden kötü oldu. Bu nedenle çok pişmanım. Patlayıcının içerisinde RDX maddesi yoktur. Amatör bir patlayıcıdır. Takdiri mahkemenize bırakıyorum." dedi.

Şikayetçi baba Özdemir Osman Kurdaş'ın avukatı Ali Kemal Atçeken ise sanık hakkındaki şikayetlerinden vicdanen vazgeçtiklerini söyledi.