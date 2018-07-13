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Babasına bombalı paket yollayan kişiye 35 yıl ceza (Arşiv)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 23:51 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA- MALTEPE'de babası Osman Kurdaş'a ait işyerine bombalı paket göndererek babası ile birlikte üç kişinin yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA- MALTEPE'de babası Osman Kurdaş'a ait işyerine bombalı paket göndererek babası ile birlikte üç kişinin yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında herhangi bir indirim uygulanmadı. Alican Kurdaş'ın babası Özdemir Osman Kurdaş, karar duruşmasında şikayetinden vazgeçti. Son sözü sorulan Alican Kurdaş, "Yaşananlardan dolayı çok pişmanım ve üzgünüm" dedi.

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Alican Kurdaş ile avukatı hazır bulundu. Mağdur müştekileri temsilen avukatlar da duruşmaya katıldı. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nı temsilen bir avukat da duruşmaya katıldı.

Bakanlık adına duruşmaya katılan Avukat Aslı Gültekin, "Bakanlık adına davaya katılma talebimiz vardır" dedi. Mahkeme, bu talebi kabul etti.

BABASI ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Katılan Özdemir Osman Kurdaş vekili Avukat Ali Kemal Atçeken, "Sanık hakkındaki şikayetimizden vazgeçiyoruz" dedi.

Son savunması sorulan Alican Kurdaş, yaklaşık 2 yıldır cezaevinde olduğunu belirterek, "2 yıldır pişmanlık duymadığım bir gün bile olmadı. Ben hayatım boyunca kimseye zarar vermedim. Bu olayda da size yemin ederim kimseye zarar vermek amacında değildim. El yapımı küçük bir patlayıcı yaptığımı düşündüm. Fakat sonuç öyle olmadı. Ben isteseydim gerçekten babama zarar verebilirdim, öldürebilirdim. Sonuç istediğimden kötü oldu. Bu patlayıcının içinde RDX maddesi yoktu, amatör bir patlayıcıdır. Düşündüğümden fazlası olduğu için de çok üzgünüm. Takdiri size bırakıyorum" dedi. Son sözü sorulan sanık Alican Kurdaş, "Yaşananlardan dolayı çok pişmanım ve üzgünüm" diye konuştu.

35 YIL CEZA ALDI

Karar için kısa bir süre ara veren mahkeme, Alican Kurdaş'ı babasına yönelik eyleminden dolayı, "Tasarlayarak babasını kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, Sevgi Özcan'a yönelik eyleminden dolayı 6 yıl, Şahnur Ağaik'e yönelik eyleminden dolayı "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl, "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak imal edilmesi ve kullanılması" suçundan da 6 yıl hapis ve 12 bin lira adli para cezası ile cezalandırıldı. Mahkeme, "Sanık hakkında takdiri indirim sebebi kabul edilebilecek bir hal bulunmadığını" gerekçe göstererek sanık hakkında herhangi bir indirim uygulamadı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alican Kurdaş'ın 31 Kasım 2016 tarihinde babası Özdemir Osman Kurdaş'a ait işyerine bombalı paket gönderdiği, paketi açan babasının ağır şekilde yaralandığı belirtiliyor.

Babasının yanında bulunan iki kişinin daha yaralandığı belirtilen iddianamede, Alican Kurdaş'ın, , "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "Olası kastla öldürmeye teşebbüs", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak", "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 35 yıl 6 aydan 61 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi.

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