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Babasından aldığı bayrağı teröre inat dalgalandırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 11:13 | Son Güncelleme

Van'ın Erciş ilçesinde iki yıl önce PKK'lı teröristlerce evinin önünde katledilen muhtar Mehmet Şefik Doğu'nun oğlu Veli Doğu, seçimle devraldığı babasının görevini teröre inat başarıyla sürdürüyor - Latifiye Mahallesi Muhtarı Doğu: - "Hiçbir zaman PKK terör örgütüne boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Teröre inat halkımıza her zaman hizmet etmeyi borç bildik. Babam bizi vatan ve bayrak sevgisiyle büyüttü. Ben de bu bilinçle vatan için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırım" - Doğu'nun yeğeni Çınar Doğu: - "Terörün kimseye faydasının olmayacağını herkesin bilmesi gerek. Teröre çocukluğumuzdan beri boyun eğmedik. Biz de bunlara inat şehidin oğlu Veli Doğu'yu muhtar olarak seçtik. Her zaman bu hainlere karşı mücadelemizi vereceğiz"

FERHAT TULAN - Van'ın Erciş ilçesinde iki yıl önce PKK'lı teröristlerce evinin önünde katledilen muhtar Mehmet Şefik Doğu'nun oğlu Veli Doğu, seçimle devraldığı babasının görevini teröre inat başarıyla yürütüyor.

Erciş ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görevliyken 16 Ekim 2016'da PKK'lı teröristlerce evinin önünde düzenlenen saldırı sonucu öldürülen Latifiye Mahallesi muhtarı Mehmet Şefik Doğu'nun oğlu Veli Doğu, babasından devraldığı hizmet bayrağını başarıyla taşıyor.

Van'da 4 Haziran 2017'de yapılan seçimde mahallelinin teröre tepki olarak babasının yerine göreve getirdiği Doğu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimde kullanılan oyların yüzde 80'ini alarak muhtar seçildiğini söyledi.

- "Babam hiçbir zaman tehditlere boğun eğmedi"

Babasının ilçede ve mahallede çok sevilen biri olduğunu, kendisinin de onun yarım bıraktığı hizmetleri tamamlamaya çalıştığını belirten Doğu, "Babam 20 yıldan fazla muhtarlık yaptı. Terör örgütünden sürekli tehditler alıyordu ancak hiçbir zaman bu tehditlere boyun eğmedi." dedi.

Doğu, babasının bir pazar sabahı komşularının düğününe giderken PKK'lı teröristlerin hain saldırısına uğradığını dile getirerek, "Hep birlikte kahvaltı yapıyorduk. Babam düğüne gitmek için evden çıktı. Hemen ardından silah sesi duyduk. Düğün olduğu için sesin oradan geldiğini düşündük. Meğer evimizin yüz metre ilerisinde pusu kurmuşlar. Babam düğün alanına ilerlerken arkadan vurmuşlar. Babam orada şehit düştü." diye konuştu.

- "Babam bizi vatan ve bayrak sevgisiyle büyüttü"

Babasından devraldığı muhtarlık görevini gururla sürdürdüğünü vurgulayan Doğu, şöyle konuştu:

"Hiçbir zaman PKK terör örgütüne boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Teröre inat halkımıza her zaman hizmet etmeyi borç bildik. Babam bizi vatan ve bayrak sevgisiyle büyüttü. Ben de bu bilinçle vatan için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırım. Halkın terörü desteklemediğini gördük. Teröre tepkilerini sandığa yansıtarak beni muhtar seçtiler. Ben de bu görevi babam gibi onurlu bir şekilde yerine getireceğim. Babam şehit edildikten sonra görev kağıdı cebindeydi. Üstünde halen kanı duruyor. Biz bunu asla unutmayacağız. Teröre inat, PKK'ya inat bütün mücadelemizi vererek bu kardeş kavgasına son vereceğiz. Bu kağıdı da ölünceye kadar taşıyacağım."

Muhtar Mehmet Şefik Doğu'nun yeğeni Çınar Doğu da teröristlere tepki göstererek, "Allah bunu yapanların belasını versin. Terörün kimseye faydasının olmayacağını herkesin bilmesi gerek. 'Kürt hakkı, Kürt'ün hakkı' diyerek katliam yapıyorlar. Teröre çocukluğumuzdan beri boyun eğmedik. Biz de bunlara inat şehidin oğlu Veli Doğu'yu muhtar seçtik. Her zaman bu hainlere karşı mücadelemizi vereceğiz." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Nurettin Çalışkan, Mehmet Şefik Doğu'nun acısını biraz olsun hafifletmek için yerine oğlunu muhtar seçtiklerini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Erciş Mehmet Şefik Doğu Van Veli Doğu

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