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Babasını tüfekle öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 16:05 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da annesini darbettiğini öne sürdüğü babasını tüfekle öldüren kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde annesini darbettiği iddiasıyla oğlu tarafından tüfekle vurulan muhtar hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kızlar Mahallesi Muhtarı Burhan B. (44) ve eşi İslim B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmayı gören Müslüm B. (18), evdeki kalaşnikofla annesini darbettiğini öne sürdüğü babasına birkaç el ateş etti.

Göğsünden ve karnından yaralanan Burhan B, olay yerinde hayatını kaybetti.

Eve giden jandarma ekipleri, katil zanlısı Müslüm B'yi gözaltına aldı.

Burhan B'nin cesedi, incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
anne baba silah Şanlıurfa

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