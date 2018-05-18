Babasını tüfekle öldürdü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde annesini darbettiği iddiasıyla oğlu tarafından tüfekle vurulan muhtar hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kızlar Mahallesi Muhtarı Burhan B. (44) ve eşi İslim B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmayı gören Müslüm B. (18), evdeki kalaşnikofla annesini darbettiğini öne sürdüğü babasına birkaç el ateş etti.
Göğsünden ve karnından yaralanan Burhan B, olay yerinde hayatını kaybetti.
Eve giden jandarma ekipleri, katil zanlısı Müslüm B'yi gözaltına aldı.
Burhan B'nin cesedi, incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Son dakika! Reuters duyurdu: Suriye Hama havalimanında patlama
Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü
İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor
Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar
Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt!
O fotoğraftaki hemşire bakın şimdi nasıl gözüküyor
Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu
Ayağıyla araba süren adamla ilgili yeni gelişme!
Son dakika! BM yetkilisi İsrail'in Filistinlilere müdahalesine 'savaş suçu' dedi!
Burası ölüm yolu! Oraya giden kurtulamıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum