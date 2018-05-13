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"Babasının anası", Hazreti Fatıma

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 12:31 | Son Güncelleme

Eğitimci-yazar Selma Medeni: - "Hazreti Muhammed, kızı Fatıma'ya olan sevgisini, 'babasının anası/ümmü ebiha' sözleriyle göstermiş ve kızı geldiği zaman ayağa kalkıp yanına oturtmuştur. Hazreti Muhammed'in, 'babasının anası/ümmü ebiha' diye hitap ettiği ve en çok sevdiği kızı Hazreti Fatıma, tarihte bu sıfatı taşıyan tek annedir" - "Hazreti Fatıma annemiz, hem örnek bir anne hem örnek bir evlat hem de örnek bir eştir"

İSTANBUL (AA) - EKREM KAFTAN - Geylanlı Hanımlar Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı, eğitimci-yazar Selma Medeni, "Hazreti Muhammed'in, 'babasının anası/ümmü ebiha' diye hitap ettiği ve en çok sevdiği kızı Hazreti Fatıma, tarihte bu sıfatı taşıyan tek annedir." dedi.

Aynı zamanda Bitlis Güçlü Kadınlar Platformu Başkanı olan Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son Peygamber Hazreti Muhammed'in, kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü cahiliye devri denilen bir zamanda dünyaya geldiğini hatırlattı.

Cahiliye dönemi Araplarının, kız çocukları doğduğu zaman utanç duydukları için diri diri toprağa gömdüklerini anlatan Medeni, Hazreti Muhammed'in, böyle bir zamanda kız çocuklarını omzuna alarak Mekke sokaklarını dolaştığını ve kız evlatlarına çok büyük sevgi gösterdiğini vurguladı.

Hz. Muhammed'in en çok sevdiği kızının Hazreti Fatıma olduğunu belirten Medeni, "Fatıma annemiz doğduğunda Resulullah Efendimiz, 'Bu ebedi nurdur.' dedi. Çünkü kendi nurunun ebedileşmesi, sonsuzlaşması söz konusuydu. İşte bu hikmeti yakalayan müminler ve mümineler tasavvuftan, mana ilimlerinden gelen hikmetle her şeylerini, Hazreti Peygamber'in, Fatıma'sının manevi sırları içerisinde toparlamaya çalışmışlardır." diye konuştu.

- "Fatıma annemizin anlaşılması Resulullah Efendimizin anlaşılması anlamına gelir"

Selma Medeni, Hazreti Fatıma'yı sadece bir anne olarak ele almanın en güç mevzulardan biri olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"On sekiz bin aleme rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'e annelik unvanını almak elbette tasavvurumuzun çok daha fevkinde manalar ihtiva eder. Bu vasıf onu anaların en hası yapar. Elbette kendi evlatları olan başta cennet gençlerinin efendileri Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin olmak üzere, Hazreti Zeynep ve Hazreti Ümmü Gülsüm'ü yetiştirmekte belli özellikleri mevcut. Bu özellikleri temsiliyet, muhabbet, merhamet, adalet, salihat ve sebattır. Hakkında Kevser Suresi ve bazı başka ayetlerin de indirildiği Fatıma annemizin bu analık kodlarını hayatımızda düstur edinerek eşsiz bir yuva kurup, toplumun oluşmasına her anne vesile olabilir. Zira Hazreti Fatıma annemizin anlaşılması Resulullah Efendimizin anlaşılması anlamına gelir ki onun sav bir parçası ve nurunun taşıyıcısıdır. Kıyamet sabahına kadar da bu neslin devamı bu nuru taşıyarak İslam ümmetinin bir kaosa sürüklenmelerine engel olacaktır. Çünkü sırr-ı Muhammedi Hazreti Fatıma annemiz ve Hazreti Ali Efendimiz ile onların nesilleri vesilesi ile gönülden gönüle taşınmaya devam edecektir."

Hazreti Muhammed'in, kızı Fatıma'ya olan sevgisini, "Babasının anası/Ümmü Ebiha" sözleriyle gösterdiğini ve kızı geldiği zaman ayağa kalkıp yanına oturttuğunu anlatan Selma Medeni, "Hazreti Muhammed'in, 'Babasının anası/ümmü ebiha' diye hitap ettiği ve en çok sevdiği kızı Hazreti Fatıma, tarihte bu sıfatı taşıyan tek annedir." diye konuştu.

Medeni, Hazreti Fatıma'nın, hayatının her anının babası Hazreti Muhammed'in hayatı gibi örnek teşkil ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hazreti Fatıma annemiz, hem örnek bir anne hem örnek bir evlat hem de örnek bir eştir. İslam tarihi boyunca evlenen her çiftin nikah duasında, Hazreti Adem ve Havva, Hazreti Muhammed ve Hazreti Hatice ile Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın evlilikleri, örnek evlilikler olarak sayılıp, evlenenlerin aralarındaki sevginin bu üç aile arasındaki sevgi gibi olması niyazında bulunulur."

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anne Hazreti Fatıma Hz. Muhammed Selma Medeni

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