"Babasının anası", Hazreti Fatıma

İSTANBUL (AA) - EKREM KAFTAN - Geylanlı Hanımlar Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı, eğitimci-yazar Selma Medeni, "Hazreti Muhammed'in, 'babasının anası/ümmü ebiha' diye hitap ettiği ve en çok sevdiği kızı Hazreti Fatıma, tarihte bu sıfatı taşıyan tek annedir." dedi.

Aynı zamanda Bitlis Güçlü Kadınlar Platformu Başkanı olan Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son Peygamber Hazreti Muhammed'in, kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü cahiliye devri denilen bir zamanda dünyaya geldiğini hatırlattı.

Cahiliye dönemi Araplarının, kız çocukları doğduğu zaman utanç duydukları için diri diri toprağa gömdüklerini anlatan Medeni, Hazreti Muhammed'in, böyle bir zamanda kız çocuklarını omzuna alarak Mekke sokaklarını dolaştığını ve kız evlatlarına çok büyük sevgi gösterdiğini vurguladı.

Hz. Muhammed'in en çok sevdiği kızının Hazreti Fatıma olduğunu belirten Medeni, "Fatıma annemiz doğduğunda Resulullah Efendimiz, 'Bu ebedi nurdur.' dedi. Çünkü kendi nurunun ebedileşmesi, sonsuzlaşması söz konusuydu. İşte bu hikmeti yakalayan müminler ve mümineler tasavvuftan, mana ilimlerinden gelen hikmetle her şeylerini, Hazreti Peygamber'in, Fatıma'sının manevi sırları içerisinde toparlamaya çalışmışlardır." diye konuştu.