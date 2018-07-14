Babasının elinden tutarak yürüyen çocuğu ailesinden kaza ayırdı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da babasının elinden tutarak annesinin yanında yürüyen kız çocuğu, yolun karşısına geçerlerken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, anne ve baba ise yaralandı.
Diclekent Bulvarı'nda, Kayapınar Belediyesi Cegerxwin Kültür Merkezi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan üç kişilik aileye bir otomobil çarptı.
İsimleri henüz öğrenilemeyen bu kişilerden, babasının elinden tutarak yürüyen 2-3 yaşlarındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Hastaneye kaldırılan anne ve babanın tedavileri sürüyor. Bu kişilerden, babanın hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.
Bu arada, aileye çarpan otomobilin sürücüsünün polis tarafından gözaltına alındığı ve ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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- Küçük kızı ailesinden ayıran kaza güvenlik kamerasında
MOBESE kayıtlarında, çocuğun babasının elinden tutarak annesinin yanında yürüdüğü, yolun karşısına geçmeye çalışırlarken hızla gelen iki aracı fark edince bir süre bekledikleri görülüyor.
İlk otomobilin geçip gitmesi, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen ikinci otomobilin ise aile bireylerine çarparak baba ve kızı fırlatması, anneyi ise yerde sürüklemesi de güvenlik kamerası görüntülerinde yer aldı.
Kamera görüntülerine, kazaya tanıklık eden vatandaşların koşarak gelip aile bireylerine yardım etmeye çalışması yansıdı.
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