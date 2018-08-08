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Babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 11:42 | Son Güncelleme

Babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Metin Bilendir, plakası öğrenilemeyen traktörle ilçenin Gözenek Mahallesi'nde seyir halindeyken, kucağındaki kızı Gülizar Bilendir (3) dengesini kaybederek yere düştü.

Traktörün arka tekerleğinin üzerinden geçtiği çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bilendir'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan baba, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bozova Çocuk Kaza Şanlıurfa traktör

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