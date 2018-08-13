HABER

Babasının nakil olmasını bekleyen Kübra'nın hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 11:26 | Son Güncelleme

11 yıldır diyalize girmesine tanıklık ettiği babasının bir an olsun yanından ayrılmayan 17 yaşındaki Kübra Gökdemir'in hayali gerçeğe dönüştü - Kübra Gökdemir: - "Küçüklüğümden beri babamın nakil olmasını bekliyorum. Organlar toprak olacağına başka birine can olsun" - Baba İsmail Gökdemir: - "Öğlen makinadan çıktım. Arabaya atladık, çok heyecanlıydım. Hayırlısıyla olsun dedim. Uyumlu gördüler ve nakil oldu" - SBÜ Gülhane E.A.H. genel cerrahi uzmanı Doç. Dr. Tahir Özer: - "Bir hastanın diyalizden kurtulması sadece hastanın değil ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin de bu süreçten kurtulması oluyor"

DUYGU YENER - Küçük yaşlardan beri böbrek yetmezliği bulunan babasının diyaliz sürecine tanıklık eden 17 yaşındaki Kübra Gökdemir'in organ nakli hayali gerçek oldu.

Karabük'te yaşayan Selim Gökdemir (47) böbrek yetmezliği nedeniyle 11 yıldır diyalize giriyor, nakil için sırada bekliyordu. Diyalize girmeye başladığında henüz 6 yaşında olan kızı Kübra ise 11 yıl boyunca o anların en yakın şahitlerinden birisi oldu. Kübra Gökdemir, yıllarca babasına uygun böbrek bulunması için dua etti.

Eskişehir'de organları bağışlanan hastadan alınan böbrek, Sağlık Bilimleri Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde genel cerrahi uzmanları Doç. Dr. Tahir Özer ve Doç. Dr. İsmail Özerhan başkanlığındaki nakil ekibi tarafından yapılan başarılı bir operasyonla Selim Gökdemir'i hayata bağladı.

Diyaliz sürecinin en yakın tanığı genç kız, Karabük'ten birlikte yola çıktığı babasını nakil sırasında da hiç yalnız bırakmadı.

- "Organlar toprak yerine can olsun"

Kübra Gökdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının, eve geldiğinde böbreğin bulunduğu haberini verdiğini ifade ederek, "İkimiz birbirimize baktık, hiç konuşmadan sarıldık. O anları bu dünyada başka hiçbir şeye değişemem. Küçüklüğümden beri babamın nakil olmasını bekliyorum. Geldik, bekledik böbrek de uyumlu oldu. Doktorlarımız yanımızdaydı." dedi.

Babasının yanında refakatçi olarak kaldığını dile getiren Gökdemir, "Ben o gün tek refakatçiydim. En küçük de ben olduğum için doktorlarımız ve hastane personeli benimle yakından ilgilendiler, yardımcı oldular. Diğer bekleyen hastalar için organlar toprak olacağına başka birine can olsun Bizim gibi bekleyenler için çok güzel bir duygu. Onların da yaşamasını dilerim." şeklinde konuştu.

Böbrek nakliyle sağlığına kavuşan baba Selim Gökdemir ise hastaneden aradıkları anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Hastaneden aradıklarında telefonun diğer ucundaki kişinin "böbrek bulundu" cümlesini hatırladığını ifade eden Gökdemir, "Telefondaki kişi, 'Acele gelmeniz gerekiyor.' dedi. Öğlen makinadan çıktım. Arabaya atladık, çok heyecanlıydım. 'Hayırlısıyla olsun' dedim. Uyumlu gördüler ve nakil oldu. Bizimle birlikte 3 kişi daha gelmişti. Bir taraftan hayatını kaybeden kişiye de üzülüyorum. O da giden bir can. Onu yaşayan bilir, Allah kimseye yaşatmasın." diye konuştu.

- "Böbreğin işlevini yerine getirmesi bütün yorgunluğumuzu alıyor"

Genel cerrahi uzmanı Doç. Dr. Tahir Özer, nakil sürecine ilişkin şunları aktardı:

"Öğle saatlerinde organın çıktığından haberimiz oldu. Nakil olmayı bekleyen hastalarımızı çağırdık. Gece 23.00'te ameliyata başladık. Sabaha karşı, bitmiş oldu. Nakil yapılan böbreğin işlevini yerine getirmesi bütün yorgunluğumuzu alan bir süreç oluyor. Bir hastanın diyalizden kurtulması sadece hastanın değil ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin de bu süreçten kurtulması oluyor."

Genel cerrahi uzmanı Doç. Dr. İsmail Özerhan ise karaciğer nakli ve organ çıkarımlarında görev aldığını ifade ederek, "Böbrek yetmezliğinde hastalar diyalize bağlı olarak yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Karaciğer ve kalpte alternatif bir tedavi yöntemi de yok. O yüzden organ vericilerinin daha hassasiyet göstermelerini, bir ailenin toplumun yaşaması için kaynaklık edeceklerini düşünmeleri çok önemli. Kanın yani canın gittikten sonra organların çalışmış olması da bizim için en güzel süreçlerden birisi oluyor." ifadelerini kullandı.

PARTNERKurbanlık boğa Karadeniz Sahil Yolu'nu karıştırdıKurbanlık boğa Karadeniz Sahil Yolu'nu karıştırdı
Akalazya hastaları İzmir'de ameliyatsız şifa buluyorAkalazya hastaları İzmir'de ameliyatsız şifa buluyor
Türkiye nüfusu yaşlanıyorTürkiye nüfusu yaşlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
böbrek Doç.Dr.Tahir Özer Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi İsmail Gökdemir Kübra Gökdemir nakil Sağlık Bilimleri Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

İlginizi Çekebilir

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Adnan Oktar'ın firarda olan müridi Cihat Gündoğdu'dan Diyanet İşleri Başkanı’na çok ağır sözler

Adnan Oktar'ın firarda olan müridi Cihat Gündoğdu'dan Diyanet İşleri Başkanı’na çok ağır sözler

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İbrahim Kalın: Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır

İbrahim Kalın: Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır

Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

Dolara klipli protesto sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Dolara klipli protesto sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner: Bu süreçte kim ki asıl müsebbibin Erdoğan olduğunu söylüyorsa Amerikan dostudur!

Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner: Bu süreçte kim ki asıl müsebbibin Erdoğan olduğunu söylüyorsa Amerikan dostudur!

Şehit anne ve 11 aylık bebeği Bedirhan'ın son fotoğrafı ortaya çıktı

Şehit anne ve 11 aylık bebeği Bedirhan'ın son fotoğrafı ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.