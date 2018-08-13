Babasının nakil olmasını bekleyen Kübra'nın hayali gerçek oldu

DUYGU YENER - Küçük yaşlardan beri böbrek yetmezliği bulunan babasının diyaliz sürecine tanıklık eden 17 yaşındaki Kübra Gökdemir'in organ nakli hayali gerçek oldu.

Karabük'te yaşayan Selim Gökdemir (47) böbrek yetmezliği nedeniyle 11 yıldır diyalize giriyor, nakil için sırada bekliyordu. Diyalize girmeye başladığında henüz 6 yaşında olan kızı Kübra ise 11 yıl boyunca o anların en yakın şahitlerinden birisi oldu. Kübra Gökdemir, yıllarca babasına uygun böbrek bulunması için dua etti.

Eskişehir'de organları bağışlanan hastadan alınan böbrek, Sağlık Bilimleri Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde genel cerrahi uzmanları Doç. Dr. Tahir Özer ve Doç. Dr. İsmail Özerhan başkanlığındaki nakil ekibi tarafından yapılan başarılı bir operasyonla Selim Gökdemir'i hayata bağladı.

Diyaliz sürecinin en yakın tanığı genç kız, Karabük'ten birlikte yola çıktığı babasını nakil sırasında da hiç yalnız bırakmadı.

- "Organlar toprak yerine can olsun"

Kübra Gökdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının, eve geldiğinde böbreğin bulunduğu haberini verdiğini ifade ederek, "İkimiz birbirimize baktık, hiç konuşmadan sarıldık. O anları bu dünyada başka hiçbir şeye değişemem. Küçüklüğümden beri babamın nakil olmasını bekliyorum. Geldik, bekledik böbrek de uyumlu oldu. Doktorlarımız yanımızdaydı." dedi.