Babasının tabancasıyla oynarken kardeşini vurdu

Adana'da, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 6 yaşındaki çocuğun, 10 yaşındaki ağabeyi tarafından polis babasının beylik tabancasıyla oynarken vurulduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nden özel bir hastaneye başından yaralı olarak götürülen Mehmet Eymen A. (6) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin bilgisine başvurduğu ismi öğrenilemeyen polis memuru baba oğlunun üzerine dolap düştüğünü, annesi ise oğlunun yüksekten düştüğünü söyledi.

Ailenin farklı ifadeler vermesi üzerine yapılan çalışmada, Mehmet Eymen'in 10 yaşındaki ağabeyi tarafından babasının beylik tabancasıyla vurulduğu tespit edildi.

Olayın, çocukların, babalarının beylik tabancasıyla oynarken meydana geldiği belirlendi.

Mehmet Eymen'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak defnedildi.

Aile, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

