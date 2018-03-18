Babasının tüfeğinden çıkan kurşunla öldü

Trabzon'da bir kişi tüfekle ateş ettiği oğlunu öldürdü.

İddiaya göre, A.S. (70) ile oğlu Ergin S. (38), Akçaabat ilçesine bağlı Derecek Mahallesi'ndeki evlerinin önünde henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.S'nin tüfekle ateş ettiği oğlu Ergin S. olay yerinde hayatını kaybetti.

A.S'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.