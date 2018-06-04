"Babayiğitlerin uyumları beni çok etkiledi"

BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin üst yöneticiliğine (CEO) getirilen Mehmet Gürcan Karakaş, "Yerli Otomobil Projesi'nin paydaşları olan babayiğitler Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının projeye inançları, taahhütleri ve uyumları beni çok etkiledi." dedi.

Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomotiv sektörüne gönül vermiş bir mühendis olarak, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin hayallerini süsleyen ve heyecan veren bir proje olduğunu söyledi.

Türkiye'de ve yurt dışında edindiği tecrübeleri ülkesine geri verme imkanı bulduğu için çok heyecanlı olduğunu belirten Karakaş, "Türkiye'nin Otomobili Projesi, disiplinle, profesyonelce ve özveriyle yol haritası üzerinde çalışıldığı sürece yapılabilir bir proje." diye konuştu.

Karakaş, projeyi finansal ve teknik açıdan tüm şeffaflığıyla ve detaylarıyla inceleme fırsatı bulduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Projenin paydaşları olan babayiğitler Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının projeye inançları, taahhütleri ve uyumları beni çok etkiledi. Projenin, çağın gereksinimlerini içeren bir teknoloji dönüşüm projesi olması ilgimi çekti. Bu, yöneticiliği kabul etmemde beni ikna etti."