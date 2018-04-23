Bab'da ilk 23 Nisan kutlaması

BAB (AA) – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Halep'in kuzeyindeki Bab’a ilçesine bağlı Bizaa kasabasında ilk kez törenle kutlandı.

Suriye'de Halep’in kuzeyinde terör örgütü DEAŞ ve PKK’ya karşı gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit düşen Binbaşı Bülent Albayrak’ın isminin verildiği ilkokulda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, Bizaa yerel meclisi üyesi Ebu Ahmed bir konuşma yaparken, okul öğrencileri de çocuk temalı şiirler ve kompozisyonlar okudu.

Bizaa yerel meclisi üyelerinden Faris Raşid, AA muhabirine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na münasebetiyle okul müdürü ile birlikte özel bir program hazırladıklarını söyledi.

Raşid, “Bu program bölgemiz için ilk olma özelliği taşıyor. Daha öncesinde DEAŞ’ın bölgede olması sebebiyle okullar faaliyette değildi, çocuklarımız okuyamadılar. Çocuklar bizim geleceğimiz Bizaa meclisi olarak çocuklarımıza en güzel geleceği hazırlamak için uğraşacağız.” dedi. Raşid, çocukların daha iyi bir geleceğe kavuşmaları için eğitim seferberliğine devam edeceklerini ifade etti.

Tören sırasında meclis üyeleri tarafından öğrencilere ve şehit çocuklarına hediyeler dağıtıldı. Şehit Binbaşı Bülent Albayrak İlkokulundaki 23 Nisan kutlamasına Türkiye’nin eğittiği yerel emniyet güçlerinin temsilcileri, bölgenin ileri gelenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.