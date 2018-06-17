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Bab'daki tarihi cami ve çarşı restore ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 14:04 | Son Güncelleme

Bab Yerel Meclisi Diyanet İşleri Sorumlusu Mahmud Akil Ebu Salih: - "Türkiye Diyanet Vakfının desteğiyle 40 caminin onarımı yapıldı ve sıra tarihi camiye geldi. Büyük Cami, DEAŞ ile çatışmalar sırasında zarar görmüştü. İnşallah tadilatı tamamlandıktan sonra tarihi dokusunu yeniden görebileceğiz"

BAB (AA) - ÖMER KOPARAN - Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen Bab ilçesindeki tarihi cami ve kapalı çarşı, Türkiye'nin desteğiyle restore ediliyor.

Bab Yerel Meclisi Diyanet İşleri Sorumlusu Mahmud Akil Ebu Salih, AA muhabirine, Bab'ın tarihi hakkında bilgi verdi.

Bab'ın, Hazreti Ömer zamanında fethedildiğini belirten Ebu Salih, "Cami Kebir" olarak bilinen Büyük Cami'nin 717 yılında yapıldığını söyledi.

Ebu Salih, ilçede 60 cami daha bulunduğunu, Türkiye Diyanet Vakfı desteğiyle 40'ının onarımının yapıldığını ve sıranın tarihi camiye geldiğini ifade etti.

Büyük Cami'nin restorasyonunun bir sene sürmesinin planlandığını dile getiren Ebu Salih, "Büyük Cami, DEAŞ ile çatışmalar sırasında zarar görmüştü. İnşallah tadilatı tamamlandıktan sonra tarihi dokusunu yeniden görebileceğiz." dedi

- Restorasyona Türk mühendisler eşlik ediyor

Caminin restorasyonuna destek veren Türk firmasının yetkilisi Fayad Aslan, sütunlar, kubbeler, musluklar, şadırvanlar ve zarar gören her şeyin tadilatının yapılacağını bildirdi.

Aslan, caminin aslına uygun restore edileceğinin altını çizerek, "Minarenin taşları tek tek numaralandırılıp sökülecek. İhtiyacı olan taşların bakımı yapıldıktan sonra tekrar yerine konulacak. Kırılanlar için yeni taşlar üretilecek." ifadesini kullandı.

- Tarihi kapalı çarşı da restore ediliyor

Beton ustası Mahmut Faris de "Tarihi dokusuna zarar vermeden tadilatını yapıyoruz. Şu an elimizde bulunan imkanlar çarşı yapılırken yoktu." dedi.

Ustalardan Hacı Ahmet Davil, uzun ömürlü olması için oval çatı yapmayı tasarladıklarını, 80 metrelik kısmın tadilatının bittiğini ifade etti.

Çarşı esnafından Ebu Abdo ise kışın kar ve yağmurun, yazın sıcağın, işlerini etkilediğini, yeni yapının kolaylık sağlamasını umduklarını kaydetti.

Halep'in ilçesi Bab, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'yla geçen sene şubat ayında terör örgütü DEAŞ'tan alınmıştı.

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bab cami kapalı çarşı Restorasyon

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