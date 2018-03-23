İSTANBUL (AA) - Gazeteci-yazar Abdurrahman Şen, her hafta düzenlenen Babıali Enderun Sohbetleri'ne konuk oldu.

Fatih'teki Babıali Lokantasında "Çanakkale Destanında İstiklal Ruhu" başlıklı bir konuşma yapan Şen, Mehmet Akif Ersoy'un hayatının her anının istiklal, din ve imam ruhuyla donanmış olduğunu söyledi.

Şen, Ersoy'un Almanya'da görevde bulunduğu dönemde Çanakkale'de yaşanan işgali her yönüyle takip ettiğini belirterek, her fırsatta da telgrafçıya giderek "Çanakkale'den bir müjde var mı?" diye soru sorduğunu aktardı.

Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Zaferini tüm ruhuyla hissettiğini dile getiren Şen, "Bir gün Kuşçubaşı'nın anlattığı rivayete göre, Akif, Çanakkale ile ilgili bir müjde alır almaz, hemen kumlar üzerinde secdeye kapanıyor. Kumları ıslatırcasına saatlerce secdede ağlıyor ve hamdediyor. Yani Çanakkale'nin geçilmesi ile geçilmemesi arasındaki farkı o kadar içselleştirmiş." diye konuştu.

Şen, Ersoy'un o dönem İstiklal Marşı yazması için verilen yüklü miktardaki parayı reddettiğini hatırlatarak, şunları anlattı: