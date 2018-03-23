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Babıali Enderun Sohbetleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 12:09 | Son Güncelleme

Gazeteci-yazar Abdurrahman Şen, programda "Çanakkale Destanında İstiklal Ruhu" başlıklı konuşma yaptı - Şen: - "Akif Çanakkale ile ilgili bir müjde alır almaz, hemen kumlar üzerinde secdeye kapanıyor. Kumları ıslatırcasına saatlerce secdede ağlıyor ve hamdediyor. Yani Çanakkale'nin geçilmesi ile geçilmemesi arasındaki farkı o kadar içselleştirmiş"

İSTANBUL (AA) - Gazeteci-yazar Abdurrahman Şen, her hafta düzenlenen Babıali Enderun Sohbetleri'ne konuk oldu.

Fatih'teki Babıali Lokantasında "Çanakkale Destanında İstiklal Ruhu" başlıklı bir konuşma yapan Şen, Mehmet Akif Ersoy'un hayatının her anının istiklal, din ve imam ruhuyla donanmış olduğunu söyledi.

Şen, Ersoy'un Almanya'da görevde bulunduğu dönemde Çanakkale'de yaşanan işgali her yönüyle takip ettiğini belirterek, her fırsatta da telgrafçıya giderek "Çanakkale'den bir müjde var mı?" diye soru sorduğunu aktardı.

Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Zaferini tüm ruhuyla hissettiğini dile getiren Şen, "Bir gün Kuşçubaşı'nın anlattığı rivayete göre, Akif, Çanakkale ile ilgili bir müjde alır almaz, hemen kumlar üzerinde secdeye kapanıyor. Kumları ıslatırcasına saatlerce secdede ağlıyor ve hamdediyor. Yani Çanakkale'nin geçilmesi ile geçilmemesi arasındaki farkı o kadar içselleştirmiş." diye konuştu.

Şen, Ersoy'un o dönem İstiklal Marşı yazması için verilen yüklü miktardaki parayı reddettiğini hatırlatarak, şunları anlattı:

"Merak ediyorlar neden reddettiği diye. Ersoy ise 'Bu milletin ruhunu yansıtacak bir marşı para karşılığı yazacak bir adam değilim' diyor. O dönem bu marşı Ersoy'dan başka birinin yazamayacağına dönemin büyüklerinin de inancı var. Çünkü Safahat'ın içerisinde Akif'in 'Korkma' diye başlayan bir şiiri zaten o ruhu, heyecanı anlatıyor. Çanakkale şiirinde bile İstiklal Marşı olabilecek mısralar var. Hiçbir şey yazılmasa bile oradan 4 beyit seçilse bir İstiklal Marşı olabilirdi."

İstiklal Marşı'nın her mısrasının ayrıntılı olarak okullarda anlatılması gerektiğini de vurgulayan Şen, "İstiklal Marşı'nın her kelimesiyle o günün şartlarını iyi bilmemiz lazım. Bir hocamız, 'Bir şairi iyi bilmeniz için dönemini iyi bilmeniz lazım' derdi. Mehmet Akif Ersoy İslamcı bir şairdir ama bugün DEAŞ da 'İslamcıyım' diyor. Bu bakımdan o günün terminolojisinde İslamcı ne demektir, Türkçü, vatansever ne demektir bilmek gerekir." ifadelerini kullandı.

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Abdurrahman Şen Çanakkale Destanında İstiklal Ruhu Mehmet Akif Ersoy

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