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Babu'l Mendeb'de güvenlik tedbirleri artırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 00:13 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, dünya deniz ticaretinin güvenliği için Babu'l Mendeb Boğazı ve Kızıldeniz'in güneyinde gerekli önlemleri alacağını duyurdu

RİYAD (AA) - Yemen'deki Husilerin geçen hafta Suudi Arabistan'a ait 2 petrol gemisini hedef almasının ardından Arap koalisyon güçlerinin Babu'l Mendeb Boğazı'nda yeni güvenlik icraatlarına başlayacağı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Husilere karşı Yemen'deki meşru hükümete destek veren koalisyon güçleri, dünya deniz ticaretinin güvenliği için Babu'l Mendeb Boğazı ve Kızıldeniz'in güneyinde gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki, alınacak tedbirlerin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla uyumlu olacağını vurguladı.

Koalisyonun, uluslararası ve bölgesel güvenliğin korunması ve dünya ekonomisinin istikrarına katkı sağlamak adına uluslararası toplumla koordineli çalışmaya devam ettiğini belirten Maliki, Husilerin bu tür terör saldırılarının büyük bir çevre felaketine yol açabileceği uyarısında bulundu.

İran destekli Husiler geçen hafta Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol gemisine saldırı düzenlemişti.

Saldırıda tankerlerden biri hasar görürken Riyad yönetimi, Babu'l Mendeb Boğazı'ndan petrol transferinin askıya alındığını duyurmuştu.

Husiler tarafından dün yapılan açıklamada ise denizdeki askeri operasyonların tek taraflı olarak iki haftalığına durdurulduğu bildirilmişti.

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Babu'l Mendeb Suudi Arabistan Suudi Arabistan önderliğindeki Koalisyon Yemen

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