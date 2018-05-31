Bacada mahsur kalan yavru kediyi AKUT kurtardı

GİRESUN (AA) - Giresun'da bir apartmanın bacasında mahsur kalan yavru kediyi AKUT ekipleri kurtardı.

Osmaniye Mahallesi Yeşiltepe Caddesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden yüksek lisans öğrencisi Türkan Sungur, AKUT'a, çatıdan 3 gündür kedi sesi geldiği ihbarında bulundu.

İhbarı değerlendiren AKUT ekipleri, apartmanın çatısındaki baca boşluğunda bir yavru kedi olduğunu tespit etti.

AKUT ekiplerince kurtarılan yavru kedi, ihbarı yapan Sungur tarafından sahiplenildi.

