Bacada mahsur kalan yavru kediyi AKUT kurtardı

GİRESUN (AA) - Giresun'da bir apartmanın bacasında mahsur kalan yavru kediyi AKUT ekipleri kurtardı.
Osmaniye Mahallesi Yeşiltepe Caddesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden yüksek lisans öğrencisi Türkan Sungur, AKUT'a, çatıdan 3 gündür kedi sesi geldiği ihbarında bulundu.
İhbarı değerlendiren AKUT ekipleri, apartmanın çatısındaki baca boşluğunda bir yavru kedi olduğunu tespit etti.
AKUT ekiplerince kurtarılan yavru kedi, ihbarı yapan Sungur tarafından sahiplenildi.
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