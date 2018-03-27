HABER

Bacağı kırılan köpek ameliyata alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 11:54 | Son Güncelleme

Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bir yandan sokak hayvanlarının aşı ve bakımlarını yaparken öte yandan sokak hayvanlarına yönelik acil vakalara müdahalesini sürdürüyor.Batman Belediyesi Alo 153 şikayet hattına gelen ihbarı değerlendiren Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, araba çarpması sonucu ağır yaralanan köpeği, tedavi etmek üzere Belediye Hayvan Bakım Evine nakletti.

Bacağı kırılan köpek ameliyata alındı

Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bir yandan sokak hayvanlarının aşı ve bakımlarını yaparken öte yandan sokak hayvanlarına yönelik acil vakalara müdahalesini sürdürüyor.
Batman Belediyesi Alo 153 şikayet hattına gelen ihbarı değerlendiren Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, araba çarpması sonucu ağır yaralanan köpeği, tedavi etmek üzere Belediye Hayvan Bakım Evine nakletti. Yapılan ilk incelemede köpeğin sağ arka bacağında kırık tespit eden veteriner hekimlerimiz yaralı köpeğin röntgenini çektikten sonra ortaya çıkan bulgu ve sonuçları değerlendirerek cerrahi operasyon gerçekleştirdi. Yapılan müdahale sonucu köpeğin kırık bacağına plak, vida, serklaj teli uygulaması yapıldı. Başarılı geçen operasyonun ardından yaralı köpeğin durumunun iyi olduğu ve toparlanma sürecine kadar hayvan bakımevinde kalacağı belirtildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tel Rifat operasyonu başladı!

Tel Rifat operasyonu başladı!

S-400 alımıyla ilgili kritik gelişme: Takvim öne alınabilir

S-400 alımıyla ilgili kritik gelişme: Takvim öne alınabilir

Çiftlik Bank can yakmaya devam ediyor! Sadece İstanbul'da bin 637 kişi yeniden dolandırıldı

Çiftlik Bank can yakmaya devam ediyor! Sadece İstanbul'da bin 637 kişi yeniden dolandırıldı

Erdoğan ile TOBB başkanı arasında ilginç diyalog

Erdoğan ile TOBB başkanı arasında ilginç diyalog

Pizzaya tüküren kurye kameraya takıldı! İğrenç görüntüler

Pizzaya tüküren kurye kameraya takıldı! İğrenç görüntüler

Ünlü psikoloğu öldürmüştü, ifadesi ortaya çıktı!

Ünlü psikoloğu öldürmüştü, ifadesi ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.