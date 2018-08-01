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Bacağına olta dolanan martıyı, tekne kaptanı kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 17:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bacağına dolanan olta nedeniyle denizde çırpınan martıyı tekne kaptanı kurtardı.

Bacağına olta dolanan martıyı, tekne kaptanı kurtardı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bacağına dolanan olta nedeniyle denizde çırpınan martıyı tekne kaptanı kurtardı.
Alanya'da günübirlik tekne turları düzenleyen kaptan Turgay Meşe, teknesiyle açıldığı sırada su yüzeyinde çırpınan bir martı olduğunu fark etti. Deniz yüzeyine bırakılan ve 'sarma' adı verilen oltaya takılmış haldeki martıyı kurtarmak için suya atlayan Turgay Meşe, hayvanı tekneye çıkardı. Hayvanı bacağına saplanan kancalardan kurtaran Meşe, daha sonra martıyı serbest bıraktı.
Turgay Meşe'nin hayvanı kurtardığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Bacağına olta dolanan martıyı, tekne kaptanı kurtardıBacağına olta dolanan martıyı, tekne kaptanı kurtardı

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