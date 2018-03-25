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Bacağına zincir geçirilen köpeğin içler acısı hali yürek sızlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 10:11 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesininde, traktörün altında, sol arka bacağı delinerek, zincir geçirilmiş, acı içinde kıvranan sokak köpeği bulundu.

Bacağına zincir geçirilen köpeğin içler acısı hali yürek sızlattı

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Saruhanlı ilçesininde, traktörün altında, sol arka bacağı delinerek, zincir geçirilmiş, acı içinde kıvranan sokak köpeği bulundu. Koruma altına alına köpeğin tedavisine başlanırken, Manisa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler, zavallı hayvana işkence yapan kişinin bir an önce bulunmasını istedi.
Saruhanlı'nın kırsal Mütevelli Mahallesi'nde, geçen 10 Mart'ta tarlada çalışan bir işçi, park halindeki traktörün altında sol arka bacağının derisi ve eti delinip, ucunda dağcı kancası bulunan zincirle bağlanmış, acı içinde kıvranan bir sokak köpeği olduğunu farketti. Köpeğin bacağındaki zincir, görenlerin yüreğini sızlatırken, durumla ilgili Saruhanlı Belediyesi'ne ihbarda bulunuldu. Saruhanlı Belediyesi Yerel Hayvan Koruma görevlisi de Manisa Hayvanları Koruma Derneği'ne durumu bildirdi. Köpek bulunduğu yerden alınarak tedaviye alındı.
Köpeğin özel bir klinikte tedavisinin sürdüğünü belirten Manisa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler, Orman ve Su İşleri 4'üncü Bölge Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi verdiklerini söyledi. Erbirliler, "İnsan bu görüntü karşısında söyleyecek bir şey bulamıyor. Bunu yapan kişi aramızda dolaşıyor. Bir an önce suçlunun bulunması gerekiyor. Toplum sağlığı açısından bu kişi tehlike arz ediyor. Önlemler alınmadığı ve suçlular gerekli şekilde cezalandırılmadıkları sürece hem bu tip canice olaylar yaşanmaya devam edecek hem de bu katliamları gerçekleştiren kişiler dünyadaki tüm araştırmaların da gösterdiği gibi yakın bir gelecekte başka adli veya idari suçlar mutlaka işleyeceklerdir" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bacağına zincir geçirilen köpeğin içler acısı hali yürek sızlattıBacağına zincir geçirilen köpeğin içler acısı hali yürek sızlattıBacağına zincir geçirilen köpeğin içler acısı hali yürek sızlattı

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