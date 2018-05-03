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Bacağına zincirli kanca dolanan köpeği, itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde av köpeğinin bacağına dolanan zincirli kanca, itfaiye tarafından çıkarıldı.

Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde av köpeğinin bacağına dolanan zincirli kanca, itfaiye tarafından çıkarıldı. Köpek, daha sonra sahibine teslim edildi.

Çameli'ne bağlı Yeni Mahalle'de köpeğinin bacağına dolanan zincirli kancayı çıkaramayan sahibi, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çameli Şubesi'nden yardım istedi. Mahalleye giden itfaiye ekibi, zincirli kancayı keserek köpeğin bacağından çıkardı. Köpek sahibine teslim edildi. Köpeğin sahibi itfaiye personeline teşekkür etti.

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