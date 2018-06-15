- BACAKLARI KESİLEN YAVRU KÖPEK İSTANBUL'DA AMELİYAT EDİLECEK

* Veteriner Doktor Bertuğ Çiftçi,

"Düzensiz kesikler yok. Bu da bize insan tarafından yapıldığını gösteriyor"

"İleride rahat yaşayabileceği protez takıp, gezebileceği şekilde ayarlamaya çalışacağız"

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan yavru köpek İstanbul'da tedavi altına alındı.

"PROTEZ TAKIP, GEZEBİLECEĞİ ŞEKİLDE AYARLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

İstanbul Ataşehir'de bulunan havyan hastanesine getirilen küçük köpeğin tedavisine başlandı. Yavru köpek bugün ameliyata alınacak. Yavru köpeğin ameliyatına girecek olan Veteriner Doktor Bertuğ Çiftçi, “Hayvanın muayenelerini yaptıktan sonra ayaklarının bandajları alındı ve ağrı kesici antibiyotiklerle, serumlarla desteklendi. Daha sonra hayvan yemek yemeye başladı. Bu iyi bir gelişmedir hayvan için. Bugün için de açıkta kalan yaraların tekrar revize edilerek ameliyata alarak onu ilerde rahat yaşayabileceği protez takıp, gezebileceği şekilde ayarlamaya çalışacağız" dedi.

"BU GÖRDÜKLERİMİZ ARASINDA EN KÖTÜSÜYDÜ"

"15 günlük kritik bir sürecimiz var" var diyen Çiftçi, "Hayvanın durumu şu an kritik. İlk önce bizim için önemli olan hayvanın hayatta kalabilmesi. Daha sonra uzuvlarıyla alakalı düşüncelerimizi hayvana uygulayacağız daha rahat bir hayat yaşayabilmesi için çabalayacağız. Hastanemize her gün insanlar tarafından darba uğrayan travmaya uğrayan hayvanlar gelmekte. Rutinde yaşadığımız bir olay maalesef ülkemizde şiddet hat safhada. Ama bu gördüklerimiz arasında en kötüsüydü. Biz de şok olduk ilk anda ama daha sonra elimizden geleni yaptık .Ameliyat için hayvanın röntgenleri çekildi. Hayvanın tam olarak probleminin ne olduğu tespit edildi. Nerelerde nasıl kesiklerin oluştuğu, kemiklerin ne kadar zarar gördüğü tespit edildi. Bizim yapacağımız ameliyat hayvanın ileride protez olabilecek şekilde uzuvlarını koruyacak şekilde bir operasyon gerçekleştirmek amacımız" diye konuştu.