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Bacakları kesilen yavru köpek kurtarılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 17:04 | Son Güncelleme

SAKARYA'NIN  Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan ve İstanbul'da ameliyat edilen yavru köpek, kurtarılamadı.  Yavru köpek, İstanbul Ataşehir'de bulunan havyan hastanesine getirilmişti.

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) SAKARYA'NIN Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan ve İstanbul'da ameliyat edilen yavru köpek, kurtarılamadı.

Yavru köpek, İstanbul Ataşehir'de bulunan havyan hastanesine getirilmişti. Hastane yetkilileri sosyal medyada yaptıkları paylaşımda, " Gerçekten çok üzgünüz. Elimizden gelen herşeyi yaptığımız beirtmek isteriz. Maalesef talihsiz yavrumuzun o minik vücudu operasyonu kaldıramadı. Kendisini kaybettik" dedi.

Veteriner doktor Berktuğ Çiftçi, ameliyat öncesinde şunları söylemişti:

"Hayvanın muayenelerini yaptıktan sonra ayaklarının bandajları alındı ve ağrı kesici antibiyotiklerle, serumlarla desteklendi. Daha sonra hayvan yemek yemeye başladı. Bu iyi bir gelişmedir hayvan için. Bugün için de açıkta kalan yaraların tekrar revize edilerek ameliyata alarak onu ilerde rahat yaşayabileceği protez takıp, gezebileceği şekilde ayarlamaya çalışacağız. 15 günlük kritik bir sürecimiz var. Hayvanın durumu şu an kritik. İlk önce bizim için önemli olan hayvanın hayatta kalabilmesi. Daha sonra uzuvlarıyla alakalı düşüncelerimizi hayvana uygulayacağız daha rahat bir hayat yaşayabilmesi için çabalayacağız. Hastanemize her gün insanlar tarafından darba uğrayan travmaya uğrayan hayvanlar gelmekte. Rutinde yaşadığımız bir olay maalesef ülkemizde şiddet hat safhada. Ama bu gördüklerimiz arasında en kötüsüydü. Biz de şok olduk ilk anda ama daha sonra elimizden geleni yaptık .Ameliyat için hayvanın röntgenleri çekildi. Hayvanın tam olarak probleminin ne olduğu tespit edildi. Nerelerde nasıl kesiklerin oluştuğu, kemiklerin ne kadar zarar gördüğü tespit edildi. Bizim yapacağımız ameliyat hayvanın ileride protez olabilecek şekilde uzuvlarını koruyacak şekilde bir operasyon gerçekleştirmek amacımız."

"İNSAN TARAFINDAN YAPILDIĞINI GÖSTERİYOR"
"Tabii ki de hayvanın bu operasyonu kaldırabilmesi de önemli" diyen Bertuğ Çiftçi, "Şu an ameliyata girebilecek durumda. Hayvandaki yaralara bakıldığında kesici bir aletle düz kesiklerin oluştuğu belli. Burada bizim düşüncemiz kemikleri kırabilecek tarza balta gibi aletler olabileceği. Düzensiz kesikler yok. Bu da bize insan tarafından yapıldığını gösteriyor" dedi.
Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı da Yasin Yılmaz, vahşeti yapanların bir an önce yakalanmasını istedii.

(FOTOĞRAF)

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