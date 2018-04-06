Bacıyan-ı Rum kültürü Kredili Yurtlar Kurumlarında yaşatılacak

Kayseri’de 13’üncü yüzyılda, Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran’ın eşi Fatma Bacı tarafından; teşkilatın kadın kolu olarak kurulan, zorunlu nedenlerle Kırşehir’de de varlığını sürdüren ve dünyanın ilk ekonomik kadın teşkilatlanması olarak bilinen Bacıyan-ı Rum’un, yardımlaşma ve paylaşmaya dönük mirası Ahi Yurdu’nda beden bulacak. Kırşehir KYK ve Kırşehir Belediyesi tarafından geliştirilen proje kapsamında, Ahi, Yurdu’nun içerisine yapılan sofa biçiminde oturma salonu, kütüphane ve Kırşehirli hayırseverlerin katkıları ile ihtiyaç sahibi öğrenciler için toplanan giyecek ve ayakkabıların tefriş edildiği alanlarda, Bacıların yüzyıllar öncesine dayanan dayanışma ve eğitim şiarı günümüze taşınacak.

Paylaşım evinin açılışında konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, tarihi kimliğine uygun olarak hazırlanan alanın oluşturulmasında katkıda bulunanlara teşekkür etti. Bahçeci, "Paylaşmak güzel bir şey; sevgiyi, maddi imkanları paylaşmak, muhabbeti paylaşmak son derece önemli. Devletimiz, öğrencilerimize güvenli bir ortamda üniversite öğrencilerine barınma imkanı sağlıyor. Bu imkanı sağlarken de öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak böyle aktivitelerin içerisinde bulunulması çok kıymetli" dedi.

’Ahi Bacıyan Paylaşım Evi’nin diğer yurtlara da örnek olmasını dileyen KYK Müdürü Faruk Şahin ise, "Ahi Evran öğrenci yurdu, KYK yurtları içerisinde standartları yüksek olan yurtlarımızdan birisi. Planlanmış olan bu mekanların içerisinde İl ve Yurt Müdürlüğü bünyesi içerisinde bu ortamı daha da güzelleştirmek ve öğrencilerimizin de barınma ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması hususunda farklı bir konsept uygulama kararı aldık. İhtiyaç sahibi öğrencilerimiz ayakkabısından diğer eşyalarına kadar bütün ihtiyaçlarını rahatsızlık duymadan alma şansına sahip olacaklar. Ayrıca dinlenme salonu ve kütüphane ile de sosyal ihtiyaçlarını gidermiş olacaklar" ifadelerini kullandı.