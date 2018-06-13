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BADE'den bayramlık elbise desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 16:11 | Son Güncelleme

BADE'den bayramlık elbise desteği

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler Aile Destek Evi (BADE), ihtiyaç sahibi yaklaşık 2 bin kişiye bayramlık elbise desteği verdi.

Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, BADE, her ay yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa hizmet verme kapasitesine ulaştı.

BADE'nin Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaçlı ailelere bayram sevinci yaşattığı ifade edilen açıklamada, öncelikle engelli çocuklar ve ailelerine yapılan giysi yardımının, daha sonra diğer aileler için de gerçekleştirildiği belirtildi.

Hayırseverler tarafından merkeze bağışlanan ayakkabı, pantolon, etek, elbise gibi çeşitli kıyafet türlerinden oluşan yardımların, BADE'nin Çobançeşme'de bulunan binasında dağıtıldığı aktarılan açıklamada, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu'nun, şu ifadelerine yer verildi:

"Aile Destek Evimiz sadece ramazan ayında değil, yıl boyunca ailelerimize hizmet veriyor. Toplumsal ve sosyal dayanışmanın güzel örneklerinden birisi de sevgileri paylaşmaktır. Hayırsever vatandaşlarımızın ve iş adamlarımızın desteği ile oluşturulan Aile Destek Evimiz giysiden, eşyaya, muhtaç ailelerimize desteğini her geçen gün arttırarak sürdürüyor. Bağışta bulunarak çocuklarımızın yüzünü güldüren herkese teşekkür ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler Aile Destek Evi Ramazan Bayramı

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