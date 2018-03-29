Badminton turnuvasında kupalar sahiplerini buldu

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Badminton Turnuvasında başarı elde eden ilk 3 takıma kupa ve madalyaları verildi.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın talimatları doğrultusunda “Her yerde Spor, Herkese Spor” sloganıyla düzenlenen sportif faaliyetler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Okullar Arası Badminton Turnuvası düzenlendi. Kemerburgaz Şehit Er Sinan Şen Ortaokulu spor salonunda düzenlenen turnuvaya ilçede bulunan okulların öğrencilerinden oluşan 15 takım katıldı. Takımlar Genç Kız, Genç Erkek, Yıldız Kız ve Yıldız Erkek olmak üzere 6 farklı kategoride şampiyonluk için mücadele etti. Turnuva sonunda, müsabakaların oynandığı Şehit Er Sinan Şen Ortaokulu Spor Salonunda düzenlenen kupa töreninde ilk üçe giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.
Kupa töreni sonrası öğrenciler Başkan Remzi Aydın’a, spora ve okullarına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.
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