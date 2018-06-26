BAE devlet yetkililerinden Erdoğan'a tebrik

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet yetkilileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerinde kazandığı başarıdan dolayı kutladı.

BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre, Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, Devlet Başkanı Yardımcısı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, gönderdikleri telgraflarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

