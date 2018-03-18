BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan Mısır'da

KAHİRE (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Dışişleri Bakanı Samih Sukri'yle bir araya geldi.

Sisi'nin, Al Nahyan ile görüşmesinin ardından yayımladığı yazılı açıklamada, BAE ve Mısır'ın aynı safta yer alarak Arap ülkelerinin güvenlik ve istikrarını hedef alan girişimlere ve müdahalelere kararlılıkla karşı koyma konusunda anlaştığı ifade edildi.

Açıklamada, iki tarafın bölgesel konuları, bölge ülkelerindeki krizleri ve bunlarla muamelede en iyi yolun belirlenmesi gibi konuları ele almasının önemli olduğu vurgulandı.

Al Nahyan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Mısır, Suudi Arabistan ve BAE'nin önünde Arapların durumuna destek ve yardım için tarihi görev ve sorumlulukların bulunduğunu söyledi.

Al Nahyan, şiddet ve nefreti körükleyici yönteminden vazgeçmesi halinde Katar'ın Arap saflarına geri dönmesinden memnuniyet duyacaklarını kaydetti.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri de "Dört ülkenin Katar'a karşı konumları sabittir." dedi.

Dışişleri bakanları Suriye konusunda siyasi çözümün önemine işaret etti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.