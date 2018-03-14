BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan Ürdün'de

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı Abdullah'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ı kabul ettiği bildirildi.
BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, resmi temasları kapsamında Ürdün'ü ziyaret eden Al Nahyan, başkent Amman'da Kral Abdullah ile görüştü.
İkilinin görüşmede ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra uluslararası toplumun terörle mücadele çabalarını ele aldığı kaydedildi.
Bu arada, Al Nahyan'ın Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile de bir araya gelerek Suriye krizi ve Filistin meselesini ele aldığı, siyasi, ekonomik ve savunma alanlarında iş birliği konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.
Sokak ortasında korkunç görüntüler! Genç kıza dehşeti yaşattı
Terör örgütü PKK'dan Avrupa'ya tehdit!
Aydın'da panik! Sayı her geçen dakika artıyor
'Türkiye totaliter İslamcı diktatörlük' diyen ABD'nin yeni dışişleri bakanı Mike Pompeo hangi görüşleri savunuyor?
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden aldı! İlk açıklama geldi
Zaman yolcusu gelecekten gelen fotoğraftan sonra şimdi de sayısal loto sırrı paylaştı
Akıl almaz vahşet! Köpekleri raylara bağladı, sonrası korkunç...
Tecavüz etti, gözlerini çıkarıp genital bölgesini yedi!
AK Parti ve MHP'nin grup toplantıları iptal edildi
Cinsel içerikli sitelerle ilgili flaş gelişme: Artık çok zor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum