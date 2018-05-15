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BAE güçleri Sokotra'dan ayrılmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 20:42 | Son Güncelleme

BAE güçleri Sokotra'dan ayrılmaya başladı

SOKOTRA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı güçlerin, Sokotra Adası'ndan ayrılmaya başladığı bildirildi.

Sokotra Adası'ndaki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, BAE güçleri aşamalı olarak adadan ayrılmaya başladı.

Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, dün yaptığı açıklamada, BAE ile ülkesi arasındaki Sokotra Adası krizinin sona erdiğini duyurmuş, taraflar arasında Sokotra Adasındaki durumun, BAE askerlerinin adaya konuşlandığı tarihten öncesine dönmesi için bir anlaşma yaptığı bilgisini vermişti.

Suudlu ve Yemenli yetkililerden oluşan ortak komite, pazar akşamı Yemen hükümeti ve BAE arasındaki Sokotra krizini çözmek için adaya gitmişti.

- BAE askerlerinin Sokotra'da konuşlanması

BAE'ye bağlı onlarca asker, 2 Mayıs Çarşamba günü kendilerini taşıyan 3 uçağın, Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının ardından havalimanı çevresinde konuşlanmıştı. Askerlerin yanı sıra aralarında 6 tankın da yer aldığı askeri araçların nakli de gerçekleşmişti. BAE askerlerinin, ertesi gün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandığı bildirilmişti.

BAE'ye bağlı askerlerin, Sokotra Adası'na gelerek konuşlanmasının ardından Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan ile iletişime geçmiş, bunun üzerine sorunu çözüme kavuşturmak için Suudi Arabistan tarafından bir heyet de adaya gönderilmişti.

Yemen sahillerine 500 kilometre uzaklıktaki 6 adadan oluşan Sokotra, Aden Körfezi ve Afrika Boynuzu açıklarında Hint Okyanusu'nda stratejik bir konumda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
BAE Yemen

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