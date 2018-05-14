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BAE güçlerinin Sokotra'daki askeri varlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 01:50 | Son Güncelleme

BAE güçlerinin, Sokotra'dan çekilmesini öngören bir anlaşmaya varıldığı duyuruldu

ADEN (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı güçlerin, Yemen'in Sokotra Adası'ndan çekilmesini öngören bir anlaşmaya varıldığı yönünde duyuru yapıldı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, Sokotra Adası'ndaki mahalli idarelerin görevlerini devralması ve adada durumun eski haline dönmesi için oluşturulan Suudi Arabistan-Yemen ortak komitesini kabul etti.

Bin Dağr burada, BAE'ye bağlı güçlerin Sokotra Adası'ndan çekilmesini öngören anlaşmanın uygulanmasını, gerginliğin giderilmesini ve Sokotra Havaalanı ile limanındaki emniyet güçlerinin görevlerine geri dönmesini sağlayacak mekanizma hakkında, komite üyelerinin açıklamalarını dinledi.

Koalisyon güçlerinin, Arapların güvenliği için emniyet sibobu olduğunu, bu amaç için güçlü ve birbirine kenetlenmiş kalmaya devam edeceğini, Husilere karşı mücadelede birlikte çaba sarf edeceklerini kaydeden Bin Dağr, Suudi Arabistan'ın (Sokotra krizi için) arabuluculuk gayretlerinden ve BAE'nin "tüm savaş cephelerinde kardeşlerinin yanında verdiği destekten" övgüyle söz etti.

Bin Dağr, bütün problemleri kardeşlik ilişkileri çerçevesinde çözüme kavuşturacaklarını kaydetti.

Haberde bahsedilen söz konusu anlaşmanın, Sokotra için Suudi Arabistan'ın desteğiyle kapsamlı yardım ve kalkınma çalışmalarının başlatılmasını da kapsadığı aktarıldı.

Suudlu ve Yemenli yetkililerden oluşan ortak komite, dün akşam erken saatlerde, Yemen hükümeti ve BAE arasındaki Sokotra krizini çözmek için adaya gitmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon daha sonra, Yemen güçlerine "eğitim ve destek" sağlama amacıyla gönderilen Suud güçlerinin, bu akşam Sokotra Adası'na ulaştığını duyurmuştu.

- BAE askerlerinin Sokotra'da konuşlanması

BAE'ye bağlı onlarca asker, 2 Mayıs Çarşamba günü kendilerini taşıyan 3 uçağın, Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının ardından havalimanı çevresinde konuşlanmıştı. Askerlerin yanı sıra aralarında 6 tankın da yer aldığı askeri araçların nakli de gerçekleşmişti. BAE askerlerinin, ertesi gün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandığı bildirilmişti.

BAE'ye bağlı askerlerin, Sokotra Adası'na gelerek konuşlanmasının ardından Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan ile iletişime geçmiş, bunun üzerine sorunu çözüme kavuşturmak için Suudi Arabistan tarafından bir heyet de adaya gönderilmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki, "Yemen hükümeti ve koalisyon arasında ortak kapsamlı bir koordinasyon mekanizması kurulması konusunda anlaşma sağlandı." açıklamasını yapmıştı.

Yemen sahillerine 500 kilometre uzaklıktaki 6 adadan oluşan Sokotra, Aden Körfezi ve Afrika Boynuzu açıklarında Hint Okyanusu'nda stratejik bir konumda bulunuyor.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, 2013'te yaptığı bir açıklamayla daha önce Hadramevt vilayetine bağlı olan Sokotra'nın, bağımsız bir vilayet olduğunu duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
BAE Sokotra Adası Yemen

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