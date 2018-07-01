BAE, Hollanda'dan kanatlı hayvan ithalatı yasağını kaldırdı

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirliği (BAE), Hollanda'dan canlı kanatlı hayvan ithalatına yönelik yasağı kaldırdı.

BAE Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, evcil ve yabani canlı her türlü kanatlı hayvan, süs kuşları, civciv ve kuluçkalık yumurtanın Hollanda'nın Flevoland ilinden ithal edilmesine yönelik yasağın, bölgedeki kuş gribi vakasının sona ermesinin ardından kaldırıldığı ifade edildi.

Geçen ocak ayında, kuş gribi vakasının tespitinin ardından BAE, Hollanda'dan tüm canlı kanatlı hayvan, ısıl işlem görmemiş kümes hayvanı eti ithalatını durdurmuştu. BAE, ayrıca geçen ay kuş gribi vakasının ortaya çıkmasıyla Rusya'dan da canlı kanatlı hayvan ithalatını yasaklamıştı.

