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BAE ile Hindistan arasında petrol alanında anlaşma

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 04:01 | Son Güncelleme

BAE ile Hindistan arasında petrol alanında bir anlaşma ve 4 mutabakat zaptı imzalandı

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Hindistan arasında petrol alanında bir anlaşma ve 4 mutabakat zaptının imzalandığı bildirildi.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, BAE ile Hindistan arasında petrol alanında bir anlaşma ve 4 mutabakat zaptı imzalandı.

BAE tarafından Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Hindistan tarafından da Başbakan Narendra Modi, "tarihi" olarak nitelendirdikleri anlaşmaya imza attı.

Anlaşmaya göre, Hindistan'ın en büyük petrol arama şirketi Hindistan Ulusal Petrol ve Doğalgaz Şirketi (ONGC), 599 milyon dolarlık katkı payı karşılığında Abu Dabi Emirliği'ndeki Aşağı Zakkum Sahası'nda Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketine (ADNOC) ait olan petrol imtiyaz haklarından yüzde 10 pay alacak.

9 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek anlaşmanın 40 yıl geçerli olacağı ifade edildi.

Anlaşmayla varılan 4 mutabakat zaptıyla da iki ülke arasındaki ortaklıkların ve bazı alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
BAE Hindistan

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