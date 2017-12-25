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BAE ile Tunus arasında uçuş krizi

GÜNCEL HABERLERİ | 25.12.2017 00:45 | Son Güncelleme 45 dakika önce

- Tunus, BAE'ye ait Emirates Havayollarının seferlerinin durdurulduğunu açıkladı

TUNUS (AA) - Tunus Ulaştırma Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Emirates Havayollarının tüm seferlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Tunus Ulaştırma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, "Tunus Ulaştırma Bakanlığı, Emirates Havayollarına ait seferleri, söz konusu şirketin uçuşlarını uluslararası kanunlara ve anlaşmalara uygun şekilde gerçekleştirinceye kadar durdurma kararı almıştır." ifadelerine yer verildi.

Tunus'ta geçen cuma günü yerel basında yer alan haberlerde, Emirates Havayollarıyla yolculuk edecek Tunuslu kadınların uçağa alınmadığı iddiaları yer almıştı.

BAE'ye ait havayolu şirketi, haberlerin ardından yaptığı açıklamada, Tunuslu kadın yolcuların vizelerine kısıtlama getirildiğini bildirmişti.

Tunus resmi haber ajansı TAP, Tunus'taki BAE Büyükelçisi Salim İsa el-Kattam Zeabi'nin cuma günü dışişleri bakanlığına çağrıldığını duyurmuştu.

Tunus Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, büyükelçinin, "sınırlamanın geçici ve güvenlik işlemleri ile ilgili olduğu ve sınırlamanın kaldırıldığı" yönündeki sözleri paylaşılmıştı.

- Tunus'ta yoğun tepki gösterildi

Tunus'ta, BAE'nin vize kısıtlaması kararının ardından havalimanlarında mağdur olan onlarca kişi, söz konusu kararı sosyal medya üzerinden eleştirdi.

Bahreyn'de uluslararası bir şirkette yönetici olarak çalışan bir Tunuslunun eşi ve 3 kız çocuğunun Dubai aktarmalı bir uçuşta Emirates Havayollarına ait uçağa alınmaması yerel basında geniş yer aldı.

Öte yandan, pek çok siyasiden de BAE'nin vize kısıtlaması kararına tepki geldi. Tunus Hükümet Sözcüsü İyad Dahmani, "kararın kabul edilemez olduğunu ve karşı önlemler alacaklarını" belirtti.

Nahda Hareketi Partisi Sözcüsü İmad el-Humeyri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nahda'nın Tunus Dışişleri Bakanlığından vize kısıtlaması kararının arkasındaki nedenlere ilişkin izahat talep ettiğini belirtti.

Humeyri, "Tunus diplomasisini bu olayın arkasındaki nedenleri aydınlatmak için çaba göstermeye ve gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz." diye konuştu.

- BAE'den konuya ilişkin ilk resmi açıklama

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Kargaş, Tunuslu kadın yolcuların Dubai uçuşlarına alınmamasının "güvenlik istihbaratı" gerekçesiyle alındığını söyledi.

BAE, geçen şubat ayında Tunuslulara 2015 yılından beri güvenlik gerekçesiyle uyguladığı vize sınırlamasını kaldırdığını açıklamıştı.

(AA)

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