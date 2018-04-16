BAE Somali'deki askeri eğitim programını sonlandırdı

MOGADİŞU (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Somali'ye giden uçakta 9,6 milyon dolar nakit ele geçirilmesinin ardından yaşanan kriz üzerine Afrika ülkesinde 2014'ten bu yana yürüttüğü askeri eğitim programını sona erdirdiğini açıkladı.
Devlet haber ajansı WAM, BAE'nin Somalili askerleri eğitmek için 2014'te Somali'de başlattığı askeri eğitim programını sonlandırma kararı aldığını duyurdu.
BAE'li yetkililer, Somali hükümetinin el koyduğu paranın Somali'nin yarı özerk bölgesi Putland'da eğitilen askerlerin maaşlarını ödemek için gönderildiğini söyledi.
- Uçakta 9,6 milyon dolar nakit
Somali İç Güvenlik Bakanlığı, 8 Nisan'da BAE'den gelen uçakta 9,6 milyon dolar nakit paranın ele geçirildiğini duyurmuştu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, paranın Somali'de kime ya da nereye ulaştırılmak üzere getirildiğinin araştırıldığı belirtilmişti. Somali hükümeti de BAE ile yapılan askeri anlaşmaya rağmen, bundan sonra Somali ordusundaki askerlerin maaşlarını ve eğitimini kendisinin vereceğini duyurmuştu.
Somali Savunma Bakanı Muhammed Mursal Şeyh Abdurrahman, BAE'nin eğittiği askerlerin ordu içerisindeki farklı birimlere dağıtılacağını açıklamıştı.
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