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BAE yanlısı güçler Yemen'de bir gazeteciyi gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 19:58 | Son Güncelleme

BAE yanlısı güçler Yemen'de bir gazeteciyi gözaltına aldı

ADEN (AA) - Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yanlısı güçlerin, ülkenin güneyindeki Lahic ilinde bir gazeteci ile kardeşini gözaltına aldığı bildirildi.

Yemenli Gazeteciler Ulusal Örgütü'nden (SADA) yapılan yazılı açıklamada, BAE yanlısı "Emniyet Kemeri" isimli güçlerin, Lahic iline bağlı Radfan bölgesinde gazeteci Radad es-Selami ve kardeşini yaklaşık bir hafta önce gözaltına alarak 5. Tugay kampına götürdüğü belirtildi.

Selami'nin gözaltı sebebi ve şu an nerede tutulduğunun bilinmediği ifade edilen açıklamada, güvenlik güçlerinden Yemenli gazeteciyi acilen serbest bırakmaları istendi.

Selami'nin can güvenliğinden güvenlik güçlerinin sorumlu tutulduğu açıklamada, basın özgürlüğüne saygı gösterilmesi ve basın özgürlüğüne yönelik sistematik uygulamaların durdurulmasının zorunlu olduğu dile getirildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BAE, koalisyon güçleri arasında Suudi Arabistan'dan sonra ikinci büyük güç olarak yer alıyor.

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