HABER

BAE'den Husilere Hudeyde'den tamamen çekilme çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 20:43 | Son Güncelleme

BAE'den Husilere Hudeyde'den tamamen çekilme çağrısı

ADEN (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, Yemen'in Hudeyde kentinde insani durumun kötüleşmesinden kaçınmak için Husilere herhangi bir şart ileri sürmeden kentten tamamen çekilmeleri çağrısında bulundu.

Karkaş, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Darbeci Husi milislerin herhangi bir şart ileri sürmeksizin Hudeyde kentinden ve limanından tamamen çekilmesi, kentte ve çevre bölgelerde insani durumun kötüleşmemesi için tek yoldur." ifadesini kullandı.

Hudeyde'nin Husilerden geri alınmasının, Yemen'de siyasi çözümün gerçekleşmesini hızlandıracağını kaydeden Karkaş, Hudeyde'den çıkmaları için Husilere baskı yapmanın çok gerekli bir durum olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) ile uluslararası yardım kuruluşları ve medyanın, "Husilerin Hudeyde'de kasıtlı olarak insani kriz yarattığını" belirttiğini aktaran Karkaş, Husilere limanda yardımların dağıtılmasını engelleme, su şebekelerini imha etme, sivillerin yaşadığı bölgelere mayın döşeme, keskin nişancı yerleştirme şeklinde suçlamalar yöneltti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, birkaç gün önce gerçekleştirdiği Sana ziyareti sırasında Husileri Hudeyde limanından çekilme konusunda ikna etmeyi başaramamıştı.

Ancak Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in partisi Genel Halk Kongresi tarafından kurulan sözde "Siyasi Yüksek Konsey" üyelerinden Muhammed el-Buhayti daha önce yaptığı açıklamada, Griffiths ile gerçekleştirilen görüşmelerde Hudeyde Limanı'nın BM idaresine teslim edilmesinin gündeme gelmediğini belirtmişti.

Hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı. Bu kapsamda ilerleyişini sürdüren hükümet güçleri, önceki gün Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.

PARTNERBaba-kız günüBaba-kız günü
Bolu'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdiBolu'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi
Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indiTarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BAE Enver Karkaş Hudeyde

En Çok Okunan Haberler

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Büyük Birlik Partili (BBP) Hakkı Öznur'dan Cumhur İttifakı'nda kriz yaratacak çıkış: Erdoğan’a oy vermeyeceğiz

Büyük Birlik Partili (BBP) Hakkı Öznur'dan Cumhur İttifakı'nda kriz yaratacak çıkış: Erdoğan’a oy vermeyeceğiz

İlginizi Çekebilir

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti!

Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum

Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi

Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi

PKK'nın sözde yöneticileri Murat Karayılan ve Cemil Bayık yakalandı mı?

PKK'nın sözde yöneticileri Murat Karayılan ve Cemil Bayık yakalandı mı?

AK Parti Muğla 1. Sıra Milletvekili adayı Mehmet Yavuz Demir'den vatandaşa ağır hakaretler

AK Parti Muğla 1. Sıra Milletvekili adayı Mehmet Yavuz Demir'den vatandaşa ağır hakaretler

Özlem Öğretmen'in kahreden sonu!

Özlem Öğretmen'in kahreden sonu!

Meteoroloji'den Ankara için son dakika şiddetli yağış uyarısı!

Meteoroloji'den Ankara için son dakika şiddetli yağış uyarısı!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Mustafa Destici'den sürpriz öneri

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Mustafa Destici'den sürpriz öneri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.