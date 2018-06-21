BAE'den Husilere Hudeyde'den tamamen çekilme çağrısı

ADEN (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, Yemen'in Hudeyde kentinde insani durumun kötüleşmesinden kaçınmak için Husilere herhangi bir şart ileri sürmeden kentten tamamen çekilmeleri çağrısında bulundu.
Karkaş, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Darbeci Husi milislerin herhangi bir şart ileri sürmeksizin Hudeyde kentinden ve limanından tamamen çekilmesi, kentte ve çevre bölgelerde insani durumun kötüleşmemesi için tek yoldur." ifadesini kullandı.
Hudeyde'nin Husilerden geri alınmasının, Yemen'de siyasi çözümün gerçekleşmesini hızlandıracağını kaydeden Karkaş, Hudeyde'den çıkmaları için Husilere baskı yapmanın çok gerekli bir durum olduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) ile uluslararası yardım kuruluşları ve medyanın, "Husilerin Hudeyde'de kasıtlı olarak insani kriz yarattığını" belirttiğini aktaran Karkaş, Husilere limanda yardımların dağıtılmasını engelleme, su şebekelerini imha etme, sivillerin yaşadığı bölgelere mayın döşeme, keskin nişancı yerleştirme şeklinde suçlamalar yöneltti.
BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, birkaç gün önce gerçekleştirdiği Sana ziyareti sırasında Husileri Hudeyde limanından çekilme konusunda ikna etmeyi başaramamıştı.
Ancak Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in partisi Genel Halk Kongresi tarafından kurulan sözde "Siyasi Yüksek Konsey" üyelerinden Muhammed el-Buhayti daha önce yaptığı açıklamada, Griffiths ile gerçekleştirilen görüşmelerde Hudeyde Limanı'nın BM idaresine teslim edilmesinin gündeme gelmediğini belirtmişti.
Hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı. Bu kapsamda ilerleyişini sürdüren hükümet güçleri, önceki gün Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.
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