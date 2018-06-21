BAE'den Husilere Hudeyde'den tamamen çekilme çağrısı

ADEN (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, Yemen'in Hudeyde kentinde insani durumun kötüleşmesinden kaçınmak için Husilere herhangi bir şart ileri sürmeden kentten tamamen çekilmeleri çağrısında bulundu.

Karkaş, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Darbeci Husi milislerin herhangi bir şart ileri sürmeksizin Hudeyde kentinden ve limanından tamamen çekilmesi, kentte ve çevre bölgelerde insani durumun kötüleşmemesi için tek yoldur." ifadesini kullandı.

Hudeyde'nin Husilerden geri alınmasının, Yemen'de siyasi çözümün gerçekleşmesini hızlandıracağını kaydeden Karkaş, Hudeyde'den çıkmaları için Husilere baskı yapmanın çok gerekli bir durum olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) ile uluslararası yardım kuruluşları ve medyanın, "Husilerin Hudeyde'de kasıtlı olarak insani kriz yarattığını" belirttiğini aktaran Karkaş, Husilere limanda yardımların dağıtılmasını engelleme, su şebekelerini imha etme, sivillerin yaşadığı bölgelere mayın döşeme, keskin nişancı yerleştirme şeklinde suçlamalar yöneltti.