BAE'den Katarlıların sınır dışı edildiği iddiasına yalanlama

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar vatandaşlarının, sınır dışı edilmesine ilişkin herhangi yasal ya da idari önlem alınmadığını belirtti.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığının açıklamasında, Katar vatandaşlarına yönelik "ırkçı uygulamalar ve insan hakları ihlalleri" suçlamasıyla BAE aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan davaya işaret edilerek, Katar'la ilişkilerin kesildiği 5 Haziran 2017'de abluka uygulayan ülkelerde ikamet eden Katar vatandaşlarına ülkelerden çıkmaları için 14 gün mühlet verildiği hatırlatıldı.

Bu sürenin dolmasının ardından Katar vatandaşlarının sınır dışı edilmesine ilişkin herhangi yasal ya da idari önlemin alınmadığı kaydedilen açıklamada, BAE dışındaki Katar vatandaşlarına, ülkeye giriş için önce yazılı bir izin alınması şartı koşulduğu ve iznin süresinin yönetim tarafından takdir edildiği belirtildi.

BAE'de ikamet eden Katarlılara ise oturumlarına devam etmek için yazılı izin şartı getirilmediği, ancak yurt dışına çıktıkları takdirde yeniden ülkeye giriş için bu iznin gerekli olduğu bilgisi verilen açıklamada Doha yönetimi, BAE'nin Katar vatandaşlarının ülkeye girişi için uyguladığı siyaseti çarpıtmakla suçlandı.