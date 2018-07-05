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BAE'den Katarlıların sınır dışı edildiği iddiasına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 12:07 | Son Güncelleme

BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Katar vatandaşlarının, sınır dışı edilmesine ilişkin herhangi yasal ya da idari önlem alınmadığını belirtti

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar vatandaşlarının, sınır dışı edilmesine ilişkin herhangi yasal ya da idari önlem alınmadığını belirtti.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığının açıklamasında, Katar vatandaşlarına yönelik "ırkçı uygulamalar ve insan hakları ihlalleri" suçlamasıyla BAE aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan davaya işaret edilerek, Katar'la ilişkilerin kesildiği 5 Haziran 2017'de abluka uygulayan ülkelerde ikamet eden Katar vatandaşlarına ülkelerden çıkmaları için 14 gün mühlet verildiği hatırlatıldı.

Bu sürenin dolmasının ardından Katar vatandaşlarının sınır dışı edilmesine ilişkin herhangi yasal ya da idari önlemin alınmadığı kaydedilen açıklamada, BAE dışındaki Katar vatandaşlarına, ülkeye giriş için önce yazılı bir izin alınması şartı koşulduğu ve iznin süresinin yönetim tarafından takdir edildiği belirtildi.

BAE'de ikamet eden Katarlılara ise oturumlarına devam etmek için yazılı izin şartı getirilmediği, ancak yurt dışına çıktıkları takdirde yeniden ülkeye giriş için bu iznin gerekli olduğu bilgisi verilen açıklamada Doha yönetimi, BAE'nin Katar vatandaşlarının ülkeye girişi için uyguladığı siyaseti çarpıtmakla suçlandı.

Katar'a yönelik "terör örgütlerine destek vermek, komşu ülkelerin iç işlerine karışmak ve basın yayın organlarında terör örgütlerinin propagandasını yapmak" suçlamalarının yinelendiği açıklamada, Katar halkına saygı duyulduğu vurgulandı.

Katar, ablukayla alakalı yasa dışı uygulamaları ve ihlalleri nedeniyle BAE aleyhine UAD'de dava açtığını duyurmuştu.

UAD'den yapılan açıklamada da Katar'ın, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme'nin BAE tarafından ihlal edildiği gerekçesiyle divana başvurduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, Katar'ın, halkının BAE'den sınır dışı edildiği, ülkeye alınmadığı, hava sahası ve limanların halkına kapatıldığını iddia ederek, BAE'yi ayrımcılıkla suçladığı ifade edilmişti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BAE Katar Sınır Dışı

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