HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

BAE'den Tunus'ta darbe girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 22:44 | Son Güncelleme

BAE istihbarat yetkililerinin görevden alınan Tunus İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim ile Cerbe Adasında görüşerek darbe planı hazırladığı öne sürüldü

TUNUS (AA) - Görevden alınan Tunus İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) istihbarat yetkilileri ile bir araya gelerek darbe planladığı haberi, Tunus'un gündemine bomba gibi düştü.

Kuzey Afrika ve Sahil bölgesine ilişkin Paris merkezli Fransızca yayın yapan MondAfrique isimli internet sitesinin başyazarı Nicolas Beau imzalı habere göre, BAE istihbarat birimleri Tunus'un Cerbe Adası'nda görevden alınan İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim ile bir araya geldi. Görüşmede, "İbrahim'in Tunus'ta yükselmesi ve Nahda Hareketi'nin siyaset sahnesinden tamamen silinmesini amaçlayan" darbe planı hazırlandı.

Haberin dayandırıldığı batılı istihbarat kaynaklarına göre, BAE istihbarat yöneticileri geçen ay sonunda Paris'te gerçekleştirilen Libya toplantısının dönüşünde 29 Mayıs'ta Tunus'un Cerbe Adası'na gelerek burada İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim ile görüştü.

Toplantıda, Başbakan Yusuf Şahid'in görevden alınmasının ardından, Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali dönemi Savunma Bakanı Kemal Bin Murcan'ın başbakanlığa getirilmesinin planlandığı ancak bu hamlenin Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi tarafından reddedildiği belirtildi.

Sitenin başyazarı ayrıca, Tunus'un bağımsızlık sonrası kurucu lideri Habib Burgiba'ya yapıldığı gibi, 90 yaşının üzerindeki Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin sağlık durumunun yetersiz olduğu gerekçesiyle doktor raporuyla görevden alınmasının yerine Lütfi İbrahim'in yükselmesinin planlandığını aktardı.

Tunus'taki siyasi tarihe ilişkin kitapların da yazarı Beau, Tunus'un güneyinde Sfaks vilayetine bağlı Kerkene Adası'nda çoğu Tunuslulardan oluşan yüzün üzerinde yasa dışı göçmenin hayatını kaybettiği kazanın ardından İbrahim'in güvenlik zafiyeti gerekçesiyle görevden alınması için "uygun hikayenin hazır olduğu" yorumunu yaptı.

Lütfi İbrahim'in Nida Tunus Partisi'nin kurucularından Rıza Belhac'ın yanı sıra BAE'nin desteklediği isimlere yaklaştığını anlatan Beau, eski içişleri bakanının Cumhurbaşkanı'nın oğlu aynı zamanda Nida Tunus Partisinin lideri Hafız Kaid es-Sibsi'nin, Başbakan Yusuf Şahid'in görevden uzaklaştırılması için destek verdiğini vurguladı.

İbrahim'in BAE destekli darbe planının Fransız, Cezayir ve Alman istihbarat birimlerinin desteği ile durdurulduğu aktarıldı.

Tunus İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim, 3 Haziran'da onlarca kaçak göçmenin ölümüyle sonuçlanan Kerkene Adası açıklarındaki tekne kazasının ardından, Başbakan Yusuf Şahid tarafından görevden alınmıştı.

- "Gannuşi-Sibsi ittifakı BAE parasına galip geldi"

BAE'nin Tunus'ta Lütfi İbrahim üzerinden yürüttüğü darbe planının asıl amacının, "Tunus'ta İslami kanatta yer alan Nahda Hareketi Partisi'ni tamamıyla siyaset sahnesinden silerek, görevden uzaklaştırmak olduğu"na dikkat çekildi.

Gazeteci Nicolas Beau, internet sitesindeki yazısını "Cumhuriyetçi, laik Nida Tunus partisinin kurucusu Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi ve siyasal İslam, muhafazakar kesimi temsil eden Nahda Hareketi'nin Lideri Raşid el-Gannuşi'nin liderliğini yürüttüğü sürekli tazelenen ve keskinleşen ittifak, Tunus siyaset sahnesinde sergilenen oyunda, BAE parasına galip geldi." yorumuyla sonlandırdı.

PARTNERSırtında yağ kapsülü çıkınca...Sırtında yağ kapsülü çıkınca...
Denizli'deki sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilediDenizli'deki sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Başbakan Yıldırım: Kandil'deki inlerini başlarına geçireceğiz (2)Başbakan Yıldırım: Kandil'deki inlerini başlarına geçireceğiz (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tunus

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Diyarbakır'da halka uyarı!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Diyarbakır'da halka uyarı!

Çatısında elektrik üretene vergi istisnası

Çatısında elektrik üretene vergi istisnası

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

İlginizi Çekebilir

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!

Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan'dan bedelli askerlik açıklaması: Bence şartlar oluştu

Başbakan'dan bedelli askerlik açıklaması: Bence şartlar oluştu

Başbakan Binali Yıldırım'dan jandarmalara intibak müjdesi!

Başbakan Binali Yıldırım'dan jandarmalara intibak müjdesi!

İçişleri Bakanlığı'nın talimatı uygulamaya kondu! Yolcu otobüslerinde yeni dönem resmen başladı!

İçişleri Bakanlığı'nın talimatı uygulamaya kondu! Yolcu otobüslerinde yeni dönem resmen başladı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki vatandaşları uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki vatandaşları uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın

Diyarbakır Sur ve Şırnak Cizre'de hendek eylemlerini organize eden PKK'lı terörist yakalandı

Diyarbakır Sur ve Şırnak Cizre'de hendek eylemlerini organize eden PKK'lı terörist yakalandı

Şırnak'taki operasyonda PKK'nın sözde bölge sorumlusu Zinar Bagog kod adlı Zinar Avcı öldürüldü

Şırnak'taki operasyonda PKK'nın sözde bölge sorumlusu Zinar Bagog kod adlı Zinar Avcı öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.