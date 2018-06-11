BAE'den Tunus'ta darbe girişimi

TUNUS (AA) - Görevden alınan Tunus İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) istihbarat yetkilileri ile bir araya gelerek darbe planladığı haberi, Tunus'un gündemine bomba gibi düştü.

Kuzey Afrika ve Sahil bölgesine ilişkin Paris merkezli Fransızca yayın yapan MondAfrique isimli internet sitesinin başyazarı Nicolas Beau imzalı habere göre, BAE istihbarat birimleri Tunus'un Cerbe Adası'nda görevden alınan İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim ile bir araya geldi. Görüşmede, "İbrahim'in Tunus'ta yükselmesi ve Nahda Hareketi'nin siyaset sahnesinden tamamen silinmesini amaçlayan" darbe planı hazırlandı.

Haberin dayandırıldığı batılı istihbarat kaynaklarına göre, BAE istihbarat yöneticileri geçen ay sonunda Paris'te gerçekleştirilen Libya toplantısının dönüşünde 29 Mayıs'ta Tunus'un Cerbe Adası'na gelerek burada İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim ile görüştü.

Toplantıda, Başbakan Yusuf Şahid'in görevden alınmasının ardından, Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali dönemi Savunma Bakanı Kemal Bin Murcan'ın başbakanlığa getirilmesinin planlandığı ancak bu hamlenin Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi tarafından reddedildiği belirtildi.